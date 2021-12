Joaquín Furriel, Joaquín Sabina, Soledad Silveyra... ACV

Verónica Perdomo

Hilda Bernard

¿Qué es lo que comparten?

A. Los 7 fueron bailarines en algún momento.

B. Los 7 lograron recuperarse de un ACV (accidente cerebro vascular).

C. Los 7 fueron cantantes en alguna ocasión.

Respuesta correcta: B.

En la Argentina ocurre un Accidente Cerebro Vascular cada 9 minutos: 126.000 casos por año.

1 de cada 5 termina en la muerte del paciente.

Los factores de riesgo vasculares más comunes son:

presión arterial elevada,

colesterol negativo,

diabetes,

tabaquismo,

sedentarismo,

obesidad,

apnea de sueño.

La mejor manera de evitar un ACV consiste en llevar una vida sana y controlar los factores de riesgo.

Los casos

joaquin furriel.jpg Joaquín Furriel.

Alejandro Joaquín Furriel nació el 26/08/1974, en la bonaerense Lomas de Zamora, aunque creció en la ceercana localidad de Adrogué. En octubre de 2015, "yo estaba hablando con un estadounidense y de repente hay gente que empieza a aplaudir. El hombre me pregunta qué pasaba y le digo que había gente festejando porque había balotaje. En ese momento, un argentino me grita '¿Vos también sos un actor K?' Cuando le quiero contestar en castellano, no me salen las palabras. Ahí me di cuenta que algo me estaba pasando. No pude hablar. A partir del ACV me di cuenta de la vulnerabilidad. Mi miedo era la memoria, no poder aprender el guión de la película (El faro de las orcas). El director me decía, 'Quedate tranquilo'. Yo le dije que la película la quería hacer, era un mensaje que quería comunicar, pero que no sabía cómo me iba a comportar en el set". Al aterrizar, una ambulancia lo esperó en el área de Migraciones en el Aeropuerto de Ezeiza para llevarlo a la clínica. Según su declaración, creyeron que estaba pasado de "cocaína".

joaquin sabina.jpg Joaquín Sabina.

Joaquín Ramón Martínez Sabina (nació el 12/02/1949 en Úbeda, Jaén). Él se ha ufanado de llevar una vida excesivamente intensa. En febrero de 2020 él sufrió un ictus o ACV cuando ofrecía un concierto en el Wizink Center, de Madrid. Sabina, a los pocos minutos de ser evacuado del escenario en camilla, reapareció en silla de ruedas junto a Joan Manuel Serrat para indicar a los asistentes que el concierto, una cita que coincidía con su 71 aniversario, quedaba cancelado. Más tarde fue operado en la Clínica Ruber Inernacional por un hematoma intracraneal y un derrame cerebral provocado por el golpe que sufrió al precipitarse del escenario: "Estoy vivo y coleando, bien de las tres piernas y las dos manos". No fue la primera vez que él se desmayó en el escenario y sus problemas de salud han sido periódicos. Pero en esta ocasión dijo que reformulaba sus hábitos para, en general, "maltratarse mucho menos". Y lo plasmó en la canción 'Lágrimas de mármol': "Dejé de hacerle selfies a mi ombligo / Cuando el ictus lanzó su globo sonda / Me duele más la muerte de un amigo / Que la que a mí me ronda".

soledad-silveyra.jpg Soledad Silveyra.

Lía Soledad Silveyra (13/02/1952) más conocida como Soledad Silveyra, fue internada cuando en un estudio programado descubrieran que tenía la carótida obstruida y que había sufrido un ACV tiempo atrás, del que nunca se percató. “Yo tenía programado el control porque había tenido 4 temblores que no me habían gustado nada y dije ‘esto es neurológico’ pero llegaron las fiestas (diciembre 2020). Fueron temblores, una cosa mínima, que duraba 30 segundos y me mareaba. Ahí, el productor (de Mujeres en el Trece) me tenía que agarrar. El primer episodio me pasó en septiembre (2020) y después tuve 4 más. Los temblores empezaban en la gamba. Yo no tengo bien esta gamba -su pierna derecha- y dije: ‘bueno, puede ser la gamba, las cervicales...’. El último episodio fue el 22/09/2020, en un shopping con las nietas. Se me cayó la billetera, fue cortito, 14 segundos. Ellas me miraron, las vi a ellas preocupadas y dije ‘bueno, empiezo los trámites’. Cambié de plan (de salud) y un neurólogo me mandó a hacerme una resonancia de cerebro. Cuando me hacen la resonancia, antes de poner el contraste, me dicen: ‘Usted ha tenido un ACV’. Yo fui por control. Mi intuición me dijo ‘Solita, andá ya porque esto es rarísimo’”.

malena-valenzuela.jpg Malena Mendizábal.

Malena Mendizábal, hija de María Valenzuela y Juan Carlos Mendizábal sufrió un ACV a los 19 años, octubre de 2003, a causa de un aneurisma producido por una malformación arteriovenosa: "Un par de días antes tuve un dolor agudo que yo creía de muelas. Entonces llamamos con mi madre a nuestro odontólogo, que además es nuestro amigo de toda la vida, el doctor Marcelo Carta, que estaba de viaje y me indicó que fuera a ver a alguien de su equipo. Me revisaron a fondo pero no encontraron nada que tuviera que ver con el tema de la boca. Pero ambos insistieron que no dejara de consultar con un médico. Así lo iba a hacer, pero el ACV no me dio tiempo. Es duro decirlo pero luego me descubrieron una malformación arteriovenosa, que es un problema congénito: 1 de cada 100.000 la padece; me tocó y logré superar la etapa más difícil de mi vida gracias al apoyo de los profesionales que me asistieron, pero también al enorme corazón de mamá; sin ella hoy no estaba acá hablando con vos. Tuve que empezar de nuevo, aprendiendo a hablar, a caminar, a comer; como un bebé, ni más ni menos".

Mariela Fernández.jpg Mariela Fernández.

Mariela Fernández sufrió un ACV en 2010: "Estábamos con mi novio en un hotel alojamiento y empecé a sentir los primeros síntomas, a los que no les di bolilla porque pensé que estaba mareada por la cerveza. Cuando llegamos a la casa de Gonzalo (su exnovio) vomité de una manera que parecía la chica de El exorcista. Me quedé a dormir. A las 3:00 me levanté y me fui al canal (C5N) para hacer el programa. Y tipo 06:45 empecé a hablar (al aire) como borracha. Estuve un mes fuera del aire con una recuperación óptima sin rehabilitación de ningún tipo, un milagro. Afortunadamente no me han quedado secuelas y hoy puedo contarlo y decirte que es muy importante actuar con velocidad".

Veronica-Perdomo-internacion-6.jpg Verónica Perdomo internada.

Verónica Perdomo2.webp Verónica Perdomo recuperada.

Verónica Perdomo, ex modelo y bailarina sufrió un ataque cerebrovascular isquémico en 2009. Ella estuvo 30 días en coma farmacológico y debió ser sometida a una craneotomía para descomprimir el cerebro. Cada vez que volvía en sí, ella acumulaba información (personas, objetos, lugares) que la ayudara a ir construyendo dónde estaba, qué era todo eso, qué había sucedido con ella. Ella se percibía más delgada. Tenía una traqueotomía, la mitad de la cabeza rapada, un brazo que no le respondía. Usaba pañales. "No encontraba a mis padres: '¡Qué hijos de puta! Nunca vienen… Claro, ya sé: estoy loca. Me dejaron acá porque quedé loquisa. Esto es culpa mía. Pero, ¿qué habré hecho?' Cuando me vi en un espejo… Los dientes negros, una sonda acá, una trenza en el pelo que me había quedado, me empecé a cagar de risa. 'Si es esto, lloro o me cago de risa', me dije. Fue tan fuerte que era llorar o reír. Yo era como un chiste de mí". Ella intentaba volver a hablar luego de la traqueotomía. Para lograrlo, le colocaron aire a presión, para que las cuerdas vocales empezaran a vibrar: "El dolor cuando pasaba el aire… era como un fuego. Sufrí tanto que pensé una alternativa: no hablar nunca más. Me quedo muda. No es tan terrible: puedo escuchar. Y si de última no hablo, no me jode. Regresé a la cama. Encontré sentado a mi padre; había ido todos los días, con mamá, pero no lo había percibido. Nuevamente colocaron el aire a presión, y al fin las cuerdas vibraron y dije las primeras palabras: "Te amo" (a papá). Él dijo: "Bueno, Vero, yo te voy a decir la verdad, lo que los médicos no te quieren decir porque te vas a poner nerviosa: tuviste un ACV". Yo pensé: "Pobre mi papá… Dice que tuve un ACV porque le da vergüenza decir que su hija se puso loca".

Hilda Bernard.jpg Hilda Bernard.

Hilda Sarah Bernard: Puerto Deseado, Santa Cruz; 29/10/1920. Ella cumplió 101 años una de las 'villanas favoritas' de la TV nacional. Muchos la recordarán por sus papeles en telenovelas como 'Floricienta', 'Chiquititas', 'Los exitosos Pells', 'Malparida', 'El amor tiene cara de mujer', 'Rosa de lejos', 'La extraña dama', 'Cosecharás tu siembra'”, 'Celeste', entre otras. A los 95 tuvo un Accidente Cerebro Vascular (ACV) que le afectó las cuerdas vocales y le impidió seguir actuando después de 73 años de trabajo ininterrumpido. Sin embargo, Hilda pudo sobreponerse y superó el siglo de vida.