"De momento no hemos visto ningún caso grave con Ómicron"

No se observa la pérdida de olfato o gusto,

pero sí un extremo cansancio, sequedad de garganta y en algunos casos, síntomas de resfriado.

Uno de los casos, de 6 años de edad, con pulso alto y fiebre.

En adultos, cansancio extremo, que no dura más de unos días.

Esta sintomatología fue lo que puso en alerta a Coetzee para avisar a las autoridades el 18 de noviembre de una posible nueva cepa.

Muestras de los pacientes sospechosos de portarla fueron secuencias y allí estaba la nueva variante.

"Estos no son solo mis datos, sino también los de otros médicos que atienden en Pretoria y sus alrededores y ven más o menos la misma imagen que yo: síntomas muy, muy leves, lo que significa que podemos tratar a los pacientes fácilmente en sus casas", dijo Coeztee en una entrevista que brindó a AFP, recogida por el diario La Vanguardia.

"Hasta el momento no tengo conocimiento de que ninguno de mis colegas haya necesitado administrarle oxígeno a ninguno de estos pacientes, su nivel de oxígeno es muy estable. Con esto no estamos diciendo -por favor no nos malentiendan- no estamos diciendo que no habrá una enfermedad grave en el futuro".

Por ahora, los pacientes que hemos visto, que están vacunados, tienen síntomas leves. El panorama completo podría cambiar en el futuro.

La médica predijo que habrá un aumento de casos de Covid-19 en el futuro en Sudáfrica (cuarta ola): "No sabemos si será un aumento severo. Hasta ahora, solo alrededor del 40% de nuestros adultos han sido vacunados, y eso podría influir en las personas no vacunadas y podría propagar el virus".