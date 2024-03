Wanda Nara lanzó "Money" y en las redes sociales la liquidaron

Qué dijo Wanda Nara sobre “Money”

En diálogo con LAM, Wanda Nara habló en relación de su flamante canción. “A mí me cuesta mucho que me entren las coreografías”, contó. A su vez, reconoció que durante su participación en el Bailando italiano en el que salió campeona tenía “peleas constantes” con su bailarín porque no retenía los pasos de baile.

“En la final, sobre todo, tenía que bailar todos los bailes que hice más uno o dos nuevos. Les dije que yo no retengo, que me iba a lastimar haciendo las coreos, me voy a terminar cayendo porque no sé lo que viene después", agregó.

Sobre su marido Mauro Icardi quien la acompañó durante el lanzamiento, reveló: "Con los videos, Mauro se re calentaba porque cuando fuimos a Brasil había una coreógrafa que me enseñaba la coreo. Ahí Mauro me decía 'no podés ser tan hueca'".

Y posteriormente añadió: “No puedo creer que no te entre. Son cuatro pasos de mierda. Estaba sacado y me los hacía practicar".

------------------

Más contenido en Urgente24:

Súper escote y lentejuelas: Wanda Nara encandiló las redes

Kate Middleton: la escalofriante predicción de una vidente que paralizó a todos

Jesica Cirio tomó la fuerte decisión que derrumbó a Martín Insaurralde

Gran Hermano: sorpresa total por la nueva pareja que se formó

Según Caputo, Milei ganaría hoy en 1ra vuelta: Qué dicen las encuestas