Valeria Mazza acusada de deuda por reconocido empresario

Ahora bien, en contraposición a las afirmaciones de la modelo, Dotto afirmó que la pareja jamás le proporcionó una invitación para integrar el elenco de la serie. “Qué raro, ¿no? Ni ella ni él. Me llamó la gente de Paramount, pero yo dije que no porque no me iba a gustar seguramente la edición. Yo tengo mucho para hablar de Valeria porque vivimos cosas impresionantes e inolvidables”, manifestó.

Dentro del mismo reportaje, Mazza expresó su desconcierto ante el fundamento del disgusto de Dotto y, a modo de ilustrar su perspectiva, desveló que, tras la finalización de su vínculo comercial, Pancho compartió dos ocasiones de suma relevancia en su vida. Un contexto que le dio pie al empresario para desvelar lo que él considera la presunta causa detrás de la ruptura de su relación.

“Ella dice que no entiende cómo yo fui a su casamiento y al nacimiento de su primer hijo. Sin embargo, puedo contar que ella me pidió llorando que vaya. Yo no iba a ir porque teníamos unas cuentas que arreglar y ella me dijo: ´después de que termine el casamiento yo te prometo que Alejandro va a arreglar todas las cuentas. ¿Cuánto hace que fue el casamiento? Sigo esperando”, señaló Dotto. Al mismo tiempo que amplió: “Todo caducó. Evidentemente, nuestro distanciamiento fue por plata”.

image.png

El contraataque

Sin embargo, el conflicto no termino allí. Puesto que Valeria Mazza y su esposo aprovecharon una entrevista en vivo de Intrusos, que se desarrollaba durante la ceremonia de "Los personajes del año de revista Gente", para ofrecer su réplica.

“¡Otra vez! Pancho miente. Chau”, manifestaba la modelo, luego de haber escuchado la pregunta sobre si se encontraba al tanto de los dichos emitidos por Pancho Dotto.

“Nunca hubo un problema de números. Aparte, ustedes tienen todas las grabaciones. Miente. Me ninguneó, dijo que no lo convocaron... miente. No le demos más vueltas, es una mentira tras otra”, afirmaba Alejandro Gravier ante la misma pregunta. “Nunca hubo un problema de números. Aparte, ustedes tienen todas las grabaciones. Miente. Me ninguneó, dijo que no lo convocaron... miente. No le demos más vueltas, es una mentira tras otra”, afirmaba Alejandro Gravier ante la misma pregunta.

“Somos una sociedad conyugal. Hicimos una sociedad y lo que hice fue organizarle todo para que ella tenga una estructura, no solo nacional, sino internacional, y la manejaban las distintas agencias en todo el mundo. Mi función siempre fue ser el novio que la cuidaba porque le tiraban de todos lados. La aconsejaba para tomar decisiones. En 33 años hemos tomado más decisiones buenas, siempre juntos, siempre tuvimos coherencia”, culminaba el empresario.

