Una influencer criticó al cine argentino y desató el debate en las redes sociales

"Siempre ponen a los mismos actores. Siempre hacen las mismas cosas. No me ceba tanto el cine argentino", dijo determinadamente. Y acto seguido sumó: "Más haya de que haya alguna que otra película que me guste, no se le da el lugar a mucha gente que realmente tiene talento y se le da el lugar siempre a la misma gente que esta metida en ese círculo".