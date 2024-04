El Chino Darín le propuso un "trío" a la novia de un fanático y el video se volvió viral

“El gobierno de Milei está atacando el mundo de la cultura como si fuéramos parásitos del Estado y le estuviéramos quitando la comida a la gente que se muere de hambre”, expresó en diálogo con la revista GQ.

Y añadió: “Creo que todos estamos preocupados. Bueno, no todos. Lo que ha sucedido es que ha asumido el poder un tipo de un color político que no se había visto en la Argentina en mucho tiempo, con una especie de anarcoliberalismo y populismo de derechas que no comparto”.

"Los seguidores del gobierno de Milei, tan enfatizados, creen que los niños del norte llevan muriéndose de hambre 20 años porque los actores estamos haciendo cine y teatro", sumó el reconocido artista.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Una reconocida agencia de viajes lanzó hasta 70% OFF en hoteles y vuelos

Oficial: US$301.200.000 para los F-16, y la compra "secreta" de Luis Petri

China: Día clave para Santiago Bausili y Quirno por la ampliación del swap

El pueblo con termas ideales para descansar del frío

Un hotel paradisíaco en medio de las sierras de Tandil