Tras el fracaso de 'Elio', Disney perdió la paciencia y explotó contra el público

image.png Elio tuvo un arranque pésimo en taquilla a pesar de las buenas críticas, y Pixar salió a cruzar al público en redes, reclamando que apoyen las historias originales y no solo pidan. Con un video viral, el estudio mostró su frustración ante la falta de espectadores.

Y el filme está lejos de ser malo: en Rotten Tomatoes tiene un 83% de aprobación de los críticos y un 91% del público. Pero no alcanzó. El golpe fue tan fuerte que Pixar decidió salirse del molde: subieron un video en TikTok e Instagram que se agarra a una tendencia viral donde alguien dice una verdad incómoda como quien no quiere la cosa. En este caso, una influencer dice mirando al costado: "Dejá de quejarte de que Disney no hace historias originales si después no vas al cine a apoyarlas".