El recital de Damas Gratis en Colombia terminó suspendido tras unos violentos incidentes que dejaron un muerto y varios heridos. Pablo Lescano y la banda de cumbia no pudieron salir al escenario, y la noche que prometía ser una fiesta se convirtió en una tragedia que dejó expuestas las fallas graves de la organización y la seguridad del evento.
DESCONTROL EN BOGOTÁ
Tragedia en el show de Damas Gratis: Batalla entre barras, varios heridos y un muerto
Damas Gratis vivió una noche que no esperaba en Colombia: un recital suspendido por violencia entre grupos rivales. El saldo y las causas todavía se investigan.
Así se desmoronó la noche de Damas Gratis en Bogotá
Pocas veces un recital termina antes de empezar, y menos con un saldo tan trágico. Según los testigos, la violencia explotó entre barras bravas de Millonarios e Independiente Santa Fe, los dos clubes más grandes de Bogotá, que se cruzaron a minutos del show. Empezó con empujones y escaló rápido: volaron sillas, vallas y palos, y se escucharon golpes y gritos desesperados. La seguridad del Movistar Arena no alcanzó a controlar la situación y hubo que suspender todo.
El alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, confirmó la peor noticia: "Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación". Además, detalló que cinco personas fueron heridas con armas blancas y están en hospitales. "Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal", agregó en su cuenta oficial de Twitter.
En medio del desconcierto, la banda también se expresó. Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, escribió en Instagram: "Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido". Compartió mensajes de fanáticos dolidos que habían comprado su entrada con la ilusión de verlos, pero tuvieron que irse sin respuestas claras.
Qué dejó la batalla campal y qué falta para que no se repita
El episodio es una alerta clara sobre lo que pasa cuando la prevención y el control no funcionan en eventos de gran convocatoria. En el Movistar Arena hubo públicos de distintas hinchadas, sin filtros ni controles efectivos para evitar cualquier conflicto. La seguridad, aunque presente, terminó desbordada ante la intensidad y cantidad de los enfrentamientos.
Fue correcta y necesaria la decisión de suspender el recital para cuidar a los asistentes, pero no alcanza. La violencia no es un hecho aislado ni accidental. Como dijo Galán, "la violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad", pero queda claro que para evitarlo se necesitan políticas fuertes y coordinación efectiva entre organizadores, seguridad privada y fuerzas policiales.
Además, también se tiene que poner en discusión la responsabilidad de los promotores a la hora de evaluar los riesgos en eventos masivos. La música popular, en especial la cumbia villera, une a mucha gente, pero también convive con realidades sociales complejas. Que un recital termine manchado por la violencia entre barras debería ser una señal para replantear los protocolos y priorizar la seguridad por encima de la recaudación o la rapidez en la logística.
Queda una cuenta pendiente para la ciudad y para quienes organizan este tipo de eventos: cómo garantizar que la alegría y el disfrute sean la verdadera marca de la noche, y no el miedo ni la tragedia.
