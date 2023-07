Tini y De Paul: Hay versiones cruzadas sobre la separación

En medio de estos rumores, apareció un 'me gusta' de Rodrigo en el último posteo de la artista, quien subió una foto para mostrar su drástico cambio de look: se tiñó el pelo de rojo, dejando atrás su clásico castaño.

Tini y De Paul: Cómo surgieron los rumores de separación

La periodista Paula Varela publicó un Tweet en el que daba como una "noticia de último momento" la separación de la pareja: "No es pavada de las redes. Eso no es periodismo. Esto es información", escribió antes de hablar al respecto en Socios del Espectáculo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPalivarela%2Fstatus%2F1681700151159554058&partner=&hide_thread=false Y no es pavada de las redes!! Eso no es periodismo Esto es Información! https://t.co/h2iU2rpI1M — Paula Varela (@Palivarela) July 19, 2023

La periodista Candela Mazzone también se sumó a la desmentida, ya que ella alegó lo siguiente en sus historias de Instagram:

Desde el entorno de Rodrigo me desmienten la separación... me dicen que están juntos en Madrid y muy bien. Desde ya si hubo una crisis claramente no tienen intenciones de que se filtre Desde el entorno de Rodrigo me desmienten la separación... me dicen que están juntos en Madrid y muy bien. Desde ya si hubo una crisis claramente no tienen intenciones de que se filtre

