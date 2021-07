The Bold Type: fantasía millennial, empoderamiento femenino

The Bold Type | Official Trailer | Freeform

Las claves

La primera vez que le puse Play a 'The Bold Type', me fue inevitable compararla con 'Girls', 'Sex and The City' y 'El Diablo Viste a la Moda', comenzando por el hecho de que la premisa se basa en que 3 amigas disfrutan los mejores cocktails, comidas y vistas de la Gran Manzana mientras trabajan en la histórica revista Scarlet, más que inspirada en Cosmopolitan.