Tensión y golpes en Net TV: Diego Suárez y Fito Baqué se pelearon en pleno corte

Diego Suárez: "Me tuvieron que sacar"

Después del escándalo, Diego Suárez rompió el silencio y dio su versión de los hechos. Visiblemente afectado, negó que la pelea haya sido premeditada y aclaró que se trató de un momento de alta tensión. "No es ni arreglado, ni armado. Que yo me haya peleado con Mauro Viale no tiene que ver con algo mediático", sostuvo, marcando distancias con su recordado cruce con el legendario periodista y padre de Jony Viale.

Todavía alterado por lo que pasó, confesó que la situación lo superó y que llegó a perder el control: "Yo lo iba a cagar a trompadas, me tuvieron que sacar". Aunque no dio detalles sobre quién intervino para frenar la pelea, trascendió que parte del equipo de producción tuvo que separarlos antes de que la situación escalara más.

Embed DISCUSIÓN Y PIÑAS EN UN ESTUDIO DE TELEVISIÓN



La palabra de Rodolfo Baqué.



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/XlwR8Y4MNa — América TV (@AmericaTV) January 29, 2025

Más tarde, también por LAM, Baqué minimizó el episodio y trató de ponerle paños fríos. "Fueron dos empujones entre dos personas que se tienen afecto, no entre dos desconocidos", dijo en una breve intervención al aire. Además, intentó justificar lo ocurrido asegurando que habían compartido varias mesas en la última semana.

Sin embargo, las imágenes captadas en el estudio muestran que la tensión fue real. Aunque no se transmitieron en vivo, Ángel de Brito accedió al material y confirmó la veracidad de la pelea en su programa. "No es fake, no es show", aseguró el conductor, desmintiendo cualquier especulación sobre un posible armado mediático.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

El outlet a 20 minutos de CABA donde la gente hace fila para entrar

Netflix tiene la miniserie de 6 capítulos que tenés que mirar cuanto antes

Se podrá sacar la licencia de conducir sin rendir examen: Quiénes son los beneficiados

Netflix tiene la miniserie de terror que hasta Stephen King recomienda

La película de 1 hora y 30 que no para de sumar visualizaciones