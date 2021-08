Peleas reales: Meghan Markle "probará su propia medicina"

Meghan y Harry han estado sacando provecho de la familia real al cobrar todo tipo de ofertas que les hizo Netflix y al dar entrevistas a diversos periodistas y animadores para decir cosas espantosas. Así que probará una muestra de su propia medicina. Meghan y Harry han estado sacando provecho de la familia real al cobrar todo tipo de ofertas que les hizo Netflix y al dar entrevistas a diversos periodistas y animadores para decir cosas espantosas. Así que probará una muestra de su propia medicina.

Los "ataques" de Meghan Markle a la familia real

CBC News: The National | Meghan and Harry’s Oprah interview; Vaccine optimism | March 7, 2021

Meghan Markle nunca fue muy querida por la familia real o sus fans. Y todo quedó en evidencia luego de que ella junto al Príncipe Harry decidieran romper el silencio en una entrevista con Oprah Winfrey.

Las declaraciones de Meghan Markle conmocionaron al mundo entero: confesó haber tenido pensamientos suicidas generados por los maltratos de la familia real y por la persecución de los medios británicos.

Habló sobre el racismo que recibieron ella y su primer hijo, Archie. Harry expresó que llegó a sentir miedo de que se repitiera la historia que vivió su madre, la Princesa Diana.

La entrevista fue recibida con amor y apoyo de parte de los fans de Meghan y Harry pero con mucha hostilidad por la familia real. El vínculo con el Príncipe William y Kate Middleton, su esposa, se vio tan afectado que los hermanos dejaron de hablarse por un tiempo.

Pero Meghan Markle no solo sufre una mala relación con su familia política sino también con la biológica.

Meghan Markle y su vínculo familiar

Aunque mantiene una hermosa relación con su madre, Meghan está muy distanciada de su padre. Su vínculo siempre fue conflictivo, según revelaron fuentes cercanas a la actriz de Suits, pero todo se complicó cuando ella se comprometió con el Príncipe Harry.

El principio del final de dio cuando Thomas Sr Markle quedó involucrado en une escándalo con paparazzis. El padre de Meghan accedió a posar en fotos actuadas por dinero y fue duramente criticado en los medios. Después de esto, no fue al casamiento por "problemas de salud" aunque más tarde se supo que no asistió por el conflicto con los fotógrafos.

Más tarde, Thomas Sr Markle concedió varias entrevistas en dónde crítico duramente a su hija y cuando ella le preguntó si había hablado con la prensa, él aseguró que no. A partir de ese momento, la relación se terminó.

Él no conoce a ninguno de sus dos nietos y no pudo volver a ponerse en contacto con su hija. Por su parte, Meghan Markle no volvió a hablar de él hasta su entrevista con Oprah en dónde expresó que "no se sentía cómoda hablando del tema".