Robert De Niro: La leyenda que no pasa de moda

Travis Bickle, es un personaje perturbador. En su primera cita con “Betsy” (Cybill Shepherd) la lleva a un cine porno y no se da cuenta que una persona “normal” no haría eso. Mucho tiene que ver con qué, él es ex soldado de Vietnam. Ese aspecto le da a la película una fuerte visión crítica de cómo quedó afectado luego de la derrota militar, además de los cambios que dicha guerra generó en la sociedad norteamericana.

Travis se encuentra atrapado en una duda existencial. Donde no encontraba propósito alguno en su vida limitándose solo a vivir y lo hacía trabajando en el taxi sumergido en la cotidianidad. Pero su vida dio un giro cuando conoció a Betsy. La película ilustra constantemente a un Travis perturbado en busca de un propósito.

Taxi Driver es un clásico en manos de Martin Scorsese que nos dio una de las mejores actuaciones (no premiadas) de Robert De Niro. Unió para siempre su nombre con el famoso monólogo " You talkin' to me?".

You Talking To Me? - Taxi Driver 1976 in HD

Con Travis, comenzamos a ver un potencial en Robert De Niro.

Rupert Pupkin y The King of Comedy

1982 y Robert De Niro nos vuelve a sorprender con una actuación magnífica.

Cuenta la historia de Rupert Pupkin, un comediante aficionado, desesperado por conseguir una recomendación de su ídolo, el famoso cómico Jerry Langford (Jerry Lewis). De vuelta el dúo Scorsese-De Niro, la película trata sobre el culto a la celebridad y la cultura de los medios estadounidenses.

Rupert Pupkin se nos presenta como un individuo carente de amor propio, en apariencia incapaz de ver la realidad de sus actos y dispuesto a pagar el precio de la fama, sea cual sea. No duda en ridiculizarse y en saltarse todos los límites de la sociabilidad y el respeto.

En esta sátira social, Robert De Niro nos vuelve a dar una interpretación inigualable y otro personaje con mucho significado.

Better to be king for a night than schmuck for a lifetime Better to be king for a night than schmuck for a lifetime

Robert DeNiro Stand-Up Comedy

Jimmy Conway y Goodfellas

Basada en hechos reales, Martin Scorsese en 1990 le da vida a una película que está considerada como una de las mejores con temática de “gangsters” en la actualidad. La ambientación y su humor hacen que el espectador la disfrute de principio a fin. Los personajes atrapan y sus actuaciones son impresionantes. Se destaca en particular Joe Pesci , quien obtuvo un premio Oscar en la categoría de mejor actor de reparto. Pero hay que destacar a Robert De Niro interpretando a Jimmy Conway.

Cada vez que suena “Sunshine Of Your Love” es imposible no pensar en Jimmy "The Gent", fumando en un bar con un trávelin directo simulando un tiburón observando a su próxima presa. Su mirada en 30 segundos causa piel de gallina.

Goodfellas - DeNiro smoking bar scene - cream - sunshine of your love

En el inicio del proyecto el papel principal, el de Henry Hill interpretado por Ray Liotta iba a ser para Robert De Niro. Pero el paso del tiempo convenció al actor que estaba grande para el papel. Entonces ocupó el rol de Jimmy Conway.

Max Cady y Cape Fear

Cuando el terror no utilizaba “jump scares” o muñecas diabólicas, existía el psicópata más psicópata de todos, Max Cady.

Sed de venganza, agresivo, violador y perverso. Robert De Niro encarna a un verdadero psicópata lleno de tatuajes con su propio significado. “Mia es la venganza” y “Mi tiempo está cerca”. En el pecho tiene “El tiempo es vengador” y en la espalda se mezcla la cruz cristiana y una balanza con las palabras “Verdad ”y “Justicia”.

image.png Los tatuajes de Max Cady.

Max Cady es puesto en libertad tras catorce años entre rejas. Busca al abogado Sam Bowden (Nick Nolte), para vengarse de él ya que lo considera responsable de su condena. La presión y el acoso que ejerce sobre la familia Bowden es cada vez más intensa y amenazadora.

Pasan los años y uno nunca olvidará la escena en el barco. O su risa macabra en el cine. Realmente de terror.

Cape Fear Laughing

En la mayoría de estas películas, interpretó personajes emocionalmente inestables con tendencias sociopáticas.

Robert De Niro es reconocido por su compromiso en la interpretación de los papeles, por su técnica metódica de actuación y por el intenso estudio de los antecedentes o rasgos físicos y psicológicos de los personajes a interpretar.

Aumentó 27 kilos de peso y aprendió a boxear para interpretar a Jake La Motta en Toro salvaje.

Pasó cuatro meses en Sicilia aprendiendo a hablar siciliano para interpretar a Don Vito Corleone en El Padrino II.

Aprendió a tocar el saxofón para New York, New York.

Se hizo entradas en el cabello y aumentó varios kilos para interpretar a Al Capone en Los intocables de Eliot Ness.

Aprendió el acento sureño y pagó 5000 dólares a un dentista para que le colocara sus dientes para su papel como Max Cady en Cape Fear.

No hay nadie más comprometido por el cine que Robert De Niro, nos ponemos de pie y celebramos su cumpleaños.