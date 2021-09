Susana Giménez: Cuál es el medicamento que le salvó la vida

A partir de estas revelaciones en su entrevista, la mediática conductora recibió todo tipo de mensajes donde le consultaban la medicación utilizada durante su experiencia.

Es por esto que Susana se volcó a sus redes y en sus historias de Instagram contó:

Para todos los que me preguntaron cuál es la ampolla que me dieron cuando tenía COVID que me hizo tanto bien, se llama Tocilizumab (...) Por favor, tengan en cuenta que no se puede suministrar sin prescripción médica y es recomendable solo para ciertos casos de la COVID-19

image.png Susana Giménez contó sobre su medicamento en las redes.

El tratamiento médico de Susana

A raíz de esta polémica, la médica internista de la actriz, Mariana Lestelle, habló con Infobae y brindó información sobre el tratamiento:

“El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal que limita la respuesta inmune inflamatoria exacerbada que genera el coronavirus. Se utiliza en pacientes con COVID-19 moderado o grave y se usa junto con la dexametasona”, explicó la doctora. Además resaltó que dicho medicamento también se aplica en las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea.

“Cuando uno ve que a pesar del oxígeno el paciente no responde bien y la neumonía bilateral se está complicando, el tocilizumab es uno de los elementos para considerar. Es carísimo” agregó la doctora, y aclaró que este medicamento se suma al tratamiento en su totalidad. “No es magia”, informó la doctora

La médica explicó cómo el cuerpo genera una inflamación una vez que entra el virus, y es así como va empeorando el cuadro respiratorio. “Se necesita parar esa respuesta inflamatoria sistémica. Inicialmente se emplearon los corticoides, y luego se sumó este fármaco que habitualmente se usa en enfermedades autoinmunes”, concluyó Mariana Lestelle referenciando la totalidad del tratamiento de Susana.

Según reveló Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, la innovadora terapia cuesta 2.850 dólares, y según expertos, brinda rápidos resultados al disminuir la carga viral del virus SARS-CoV-2.

A pesar de esto, el medicamento utilizado también en el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, implicaría lo más importante del tratamiento.

Sin contar el costo del tratamiento en su totalidad, la aplicación de la dosis según la farmacéutica que lo distribuye, Roche, equivale a unos 3.625 dólares en los Estados Unidos por dosis de 600 mg de COVID-19 .

Es allí, donde la ex modelo deberá pagar el importe más caro. Además deberá sumarle el costo individual que tiene el tratamiento en sí.

Si bien es un medicamento recomendado por la OMS, el mismo, es la tercera elección recomendada detrás del remdesivir y la dexametasona.

Estos medicamentos también sirven como terapia combinada en pacientes que ingresan al hospital con neumonía en placa de tórax, fiebre, dificultad respiratoria (menos de un 94% de saturación de oxígeno), tos y flemas.