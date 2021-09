Susana Giménez y Ricardo Darín en el enojo en Punta del Este

Desde ya es casi imposible que se les conceda esto, considerando que en el presupuesto de Maldonado el ingreso impositivo de residentes argentinos tiene una participación muy importante.

Laventure anticipó que no hubo avances en la inquietud de los argentinos agremiados.

Es una situación que escapa a la voluntad de hacer cosas o a la comprensión de determinadas situaciones. Es un tema complejo que llevó a tomar medidas restrictivas pero enmarcadas dentro de la lucha contra la pandemia. De todos modos, la solicitud de exención quedó en jurisdicción de la Dirección de Hacienda de Maldonado.

Laventure dejó constancia de que la Dirección de Hacienda tiene la "necesidad" de mantener el equilibrio económico para continuar con los compromisos sociales que tiene.

Quizás por esto es que Mariani dijo que el Gobierno uruguayo cometió una "mamarrachada terrible". ¿Ruptura de diálogo?

El tema

En diálogo con el programa "Buen día", de Telenoche, según el diario El País, de Montevideo, Mariani expresó que la situación requiere un enfoque diferente porque en Punta del Este el 70% de los padrones pertenecen a extranjeros.

Mariani justificó su pedido al explicar que a lo largo de un año y medio no pudieron usar sus propiedades y que por tanto no están “para nada de acuerdo” en que se les cobren los tributos.

Yo no estoy en contra del decreto del señor presidente de la Nación de decretar no ir en pandemia a Uruguay, me parece correctísimo (...), pero de todos modos creemos que la buena actitud del señor Luis Eduardo Pereira, que es el secretario general de la Intendencia de Maldonado, de quitarnos la muta por no poder pagar a término por no poder ir está bárbaro, pero no estamos satisfechos.

La prensa K en la Argentina festejó el reclamo porque apunta a demostrar que quienes son propietarios en Uruguay "se lo merecen" o algo así, en una suerte de envidia o cuestionamiento clasista inexplicable en quienes ambicionan un reconocimiento en el ABC1 tal como Roberto Navarro, el dueño de El Destape, que vive de la publicidad gubernamental.

Ingreso a Uruguay

Uruguay permite desde hoy miércoles 01/09 el ingreso de extranjeros que sean propietarios de inmuebles en su territorio luego de que realice el trámite correspondiente que dio a conocer el Ministerio de Turismo.

Mariani le dijo al periodista Emiliano Cotelo, de En Perspectiva, quei se mostró sorprendido por las repercusiones que hubo en el grupo de WhatsApp de la Asociación de Propietarios. En ese sentido, manifestó que el 90% de los integrantes manifestó intenciones de ingresar a Uruguay ni bien se abra la frontera y terminen el proceso.

Él dijo que leyó la normativa y que le pareció “ágil, sencilla y rápida”.

Me refiero a ágil en cuanto al formato, en cuanto a que el trámite se haga online. Es una forma de evitar aglomeraciones. Después obviamente que Uruguay tendrá sus tiempos de acuerdo a la demanda y de los pedidos que reciba y en algún momento podrá ser más o menos ágil. Ahí ya no es nuestro tema porque es de las autoridades de Uruguay en cuanto a resolver. Si demora dos, tres, cuatro o cinco días más, ningún argentino se debe ni perjudicado ni molesto porque lo importante es la decisión de permitir entrar al propietario no residente.