Superman podría ganarle en cines a Marvel (que apuesta fuerte por Los 4 Fantásticos)

Los primeros números parecen hablar a favor de Superman, dado que su tráiler, lanzado en diciembre, acumuló 24 millones de vistas en 24 horas y más de un millón de "me gusta", superando con amplio margen a cualquier proyecto nuevo de DC. En comparación, Los Cuatro Fantásticos juntaron 21 millones de vistas y 750.000 "me gusta" en el mismo período. Aunque la diferencia no es abismal, la respuesta inicial muestra un mayor entusiasmo por el regreso del Hombre de Acero.