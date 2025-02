Marvel lanza el esperado tráiler de 'Los 4 Fantásticos' y se revoluciona Internet

Marvel Studios sorprende con el estreno del primer tráiler de The Fantastic Four: First Steps, película marca la llegada de los Cuatro Fantásticos al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). El avance, que lleva consigo enormes expectativas, tiene un objetivo claro: impactar de inmediato en el público con una de las incorporaciones más esperadas por los seguidores de la franquicia.