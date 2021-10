Streaming: La hipocresía indica cuál es el futuro del cine

¿Quiénes son Los hermanos Russo?

Joe y Anthony Russo fundaron su productora cinematográfica en 2017 llamada “AGBO”. Trabajaron con diversas compañías como Netflix (Extraction), Amazon (Citadel), Apple TV+ (Cherry), Paramount (Down Under Cover), Disney (Hercules), y A24 (Everything Everywhere All at Once). Pero nunca establecieron un vínculo de manera fija con una distribuidora.