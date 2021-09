En el film, Shang-Chi tiene una estrecha conexión familiar con la organización, mencionada por primera vez en el MCU en 2008, como parte de la trama de IRON MAN, y retomada cinco años más tarde en IRON MAN 3 con un sorpresivo giro en el relato.

image004.png //marvel

LA HISTORIA ESTÁ ATRAVESADA POR LAS CULTURAS DE ORIENTE Y OCCIDENTE

La intrigante trama de la película lleva a la audiencia desde las calles de San Francisco en la actualidad hasta la pequeña y milenaria aldea de Ta Lo, en el corazón de Asia. Así, a través de los distintos acontecimientos que van sucediendo y las relevaciones que se van conociendo acerca de los personajes y sus historias de vida, se produce un encuentro único entre la cultura asiático-estadounidense y las diversas culturas del antiguo continente, presentando personajes que honran sus raíces y al mismo tiempo son actuales e invitan a una rápida identificación con ellos por parte de la audiencia.

LA AUDIENCIA DESCUBRIRÁ NUEVOS TALENTOS

La película familiarizara al mundo entero con el actor chino-canadiense Simu Liu. Luego de integrar el elenco de la serie canadiense Kim’s Convenience, el papel de Shang-Chi marca el debut actoral de Liu en cine. A su vez, la audiencia conocerá a la actriz de origen chino Meng’er Zhang, quien interpreta a Xialing, la hermana de Shang-Chi. Zhang cuenta con experiencia actoral en teatro y teatro musical, en su ciudad natal de Nanjing.

Zhang comentó acerca de su personaje:

Xialing es alguien con quien no quieres meterte, incluso Shang-Chi sabe que no debe molestarla. Es una mujer muy dura e independiente, fría por fuera, pero tiene una parte cálida y frágil en el fondo. Tuvo una infancia traumática, pero no se hundió, se hizo más fuerte. Es como una flor que sobrevive al invierno más frío Xialing es alguien con quien no quieres meterte, incluso Shang-Chi sabe que no debe molestarla. Es una mujer muy dura e independiente, fría por fuera, pero tiene una parte cálida y frágil en el fondo. Tuvo una infancia traumática, pero no se hundió, se hizo más fuerte. Es como una flor que sobrevive al invierno más frío

image006.png //marvel

PARTICIPAN LEYENDAS ASIÁTICAS DEL CINE

Junto a los nuevos talentos, la película cuenta con la participación de actores y actrices de extensa trayectoria que son íconos del cine asiático. El personaje de Xu Wenwu, padre de Shang-Chi, es interpretado por el legendario actor hongkonés Tony Leung, reconocido por su sostenida colaboración artística con el icónico director chino Wong Kar-Wai. Entre otras, Leung participó en películas como Con ánimo de amar, El arte de la guerra y Chungking Express. Trabajar con el reconocido actor fue muy emocionante para Simu Liu.

En el film también participa la actriz malaya Michelle Yeoh, quien interpreta a Ying Nan la tía de Shang-Chi y es reconocida mundialmente por su participación en películas como El mañana nunca muere, El tigre y el dragón, y Memorias de una geisha.

image007.png //marvel

LAS ARTES MARCIALES OCUPAN EL CENTRO DE LA ESCENA

“Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos” es un auténtico homenaje a las artes marciales. La película cuenta con varias escenas de lucha, en las que se combinan distintas disciplinas y técnicas. Para el equipo creativo, la autenticidad de estas escenas fue clave desde el principio.

EL CINE ASIÁTICO TIENE UNA INFLUENCIA FUERTE

Tanto los productores como el director y los equipos de las distintas áreas creativas supieron desde el comienzo que el cine asiático sería una influencia preponderante en la película. El productor Jonathan Schwartz comenta,

Inspirarnos en las películas de artes marciales nos permitió llevar este film a un lugar diferente e inyectar un sabor distinto al que habíamos visto antes. El film tiene lo que el público espera y ama de una película de Marvel, pero con una perspectiva completamente única que se siente totalmente orgánica para el personaje y el mundo Inspirarnos en las películas de artes marciales nos permitió llevar este film a un lugar diferente e inyectar un sabor distinto al que habíamos visto antes. El film tiene lo que el público espera y ama de una película de Marvel, pero con una perspectiva completamente única que se siente totalmente orgánica para el personaje y el mundo

Sue Chan, diseñadora de producción de la película, cuenta que creció viendo películas de Kung Fu en cines chinos del barrio de Chinatown de la ciudad de Nueva York. Sus padres también llevaban a casa cintas VHS, por lo que creció con Jackie Chan, Bruce Lee y otras estrellas de las artes marciales. Al embarcarse en este proyecto, Chan se inspiró en el trabajo del visionario director chino Zhang Yimou y en las películas del realizador taiwanés Ang Lee, así como en las epopeyas de acción de Hong Kong, observando estructuralmente cómo se rodaron esas películas.

LA PELÍCULA HARÁ HISTORIA DENTRO DEL MCU

Por su impacto en términos de representación asiática, así como por las particularidades de la historia y la estética singular que la atraviesa, “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos” sin duda está dejando una huella muy especial en la historia del MCU. A partir de mañana, los fans no solo serán testigos de todo eso, sino que además encontrarán en la pantalla todo lo que aman y atesoran de una película de Marvel. Y al salir del cine, regresarán a casa pensando en ese nuevo Súper Héroe que los conquistó para siempre.