Rumores de Matrix 5, no hay necesidad

Pero, ¿Para qué adelantarnos?

Todavía no salió la 4 y ya están dispuestos para hacer una 5. ¿Cuál es la necesidad? Realmente Hollywood no tiene ideas y quiere ir por lo seguro. Puede ser que Matrix 4 se convierta en una gran película ya que tiene otra perspectiva, respeta a los personajes originales y también quiere volver a esa esencia que transmitió Matrix en 1999. El tráiler tiene mucha pinta pero no hay necesidad de pensar en una quinta.

Las hermanas Wachowski

The Matrix Resurrections está en manos de Lana Wachowski. No contamos con Lilly para esta entrega. Pero ¿Lilly Wachowski se unirá si la historia se logra expedir por muchos años más?

image.png Las hermanas Wachowski.

Es incierto saber si Lilly se unirá debido a que anteriormente expreso que no se encontraba interesada en seguir con The Matrix por asuntos personales. Dado que la película tardó más de 20 años en despegar, el futuro de la franquicia es en gran parte desconocido, aunque todavía puede haber esperanza para los/as fanáticos/as ansiosos por más.

La trama de The Matrix Resurrections sigue siendo un misterio, pero presentará el regreso de Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith y Lambert Wilson. Podremos disfrutar de esta película a partir del 22 de diciembre.