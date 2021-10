Duna: Una película no apta para el espectador del 2021

El primer error es ver una película con expectativas, nunca se van a cumplir...

¿Quién dijo que era la película del año?¿Acaso nuestras expectativas están muy bajas y nos convertimos en conformistas?

Y la verdad es que el cine este año no fue el mejor que digamos.. Si bien la pandemia afectó muchísimo en su producción y estamos viviendo estrenos del 2020, la creación de Duna ya había comenzado.

No podemos usar siempre a la pandemia como excusa cuando una película no es buena.

Pero, para no darle mas dardos a Duna voy con mi honesta opinión:

Es interesante, la fotografía es espléndida, sin dudas una película que solo se disfruta en la pantalla grande pero, no es nada del otro mundo.

Una película no apta para el espectador del 2021

No sabía cómo definir Duna y sin embargo llegue a una conclusión..

Una película que te transmite a otra década Una película que te transmite a otra década

La década de los 80’ o mismo los 90’, Duna me transporto a Blade Runner, Aliens: el regreso, Total Recall y no puedo dejar de mencionar a Star Wars.

Esto se debe a su estética, su tecnología, fotográfia y estilo surrealista.

image.png Blade runner (1982)

Duna, al igual que el resto de las películas previamente mencionadas, no son para todo tipo de audiencia. Principalmente te tiene que gustar el género y a su vez, uno se adapta a este tipo de cintas.

Factor que hoy en día es difícil de ver. No quiero juzgar al espectador del 2021, pero la audiencia cambió, junto con su elenco….

Las expectativas juegan en el fanatismo

Si, lo dije. El fanatismo a Zendaya y a Timothée Chalamet, logran que las expectativas entren a este tipo de películas. Y lamento decirles que Duna no se acerca ni en el color del título de “Spiderman” o “Call Me By Your Name”...

Si, mucha gente va a ver la película literalmente porque actúa Timothée, pero no se esperen la película del año. Es una película muy larga, lenta que no transmite NADA.

image.png Zendaya y Timothée Chalamet...

Pero Avengers es larga y todo el mundo va a verla Pero Avengers es larga y todo el mundo va a verla

Me canse de escuchar esto. Avengers tiene otro tipo de audiencia con respecto a Duna. Además de que es un tipo de película que tiene acción todo el tiempo. Obviamente que no te vas a cansar de un producto que no te deja respirar. Por el otro lado, Duna es lenta y deja baches para que aprecies su fotografía y los colores que utiliza, pero como espectador no te deja nada para pensar. Además de que recién a la hora y media de película empieza a activar un poquito...

Todo se resume en que busca un cinéfilo cuando va al cine. Algunos buscan distraerse, algunos buscan divertirse, otros buscamos pensar en el producto que nos están ofreciendo.

Y no quiero seguir criticando a Duna porque tampoco es un desastre, pero James Bond en una película de acción que me dio más análisis que esta.

image.png "Dune", es una de las obras más importantes de la literatura de ciencia ficción. Escrita por Frank Herbert, "Dune" ha servido de inspiración para algunas joyas del cine.

Sin embargo, en todo lo que integra esta película, le pasa el trapo.

Volviendo al fanatismo, queridos fanáticos de Zendaya y Timothée, si van al cine a ver Duna para verlos actuar, busquen algún video en Youtube.

Por ahí me equivoco y salen del cine pensando que es la mejor película que vieron en su vida, pero no creo.

Es larga, específicamente para fanáticos del género, cinéfilos, quienes aprecien el arte de Hans Zimmer y una audiencia +25 te diría.

Te ahorras el viaje al cine, Zendaya está solamente 30 minutos en pantalla con toda la furia. Timothée es el protagonista, actúa muy bien, pero todavía no logro encontrar su encanto…

Futuras promesas

Obvio, eso ya lo sabemos todos. Meryl Streep y Al Pacino del futuro. Pero tienen otro tipo de “seguidores” que no creo que estén aptos o que disfruten de una obra tan específica.

El resto del elenco bastante bien, muy poco de Javier Bardem en pantalla (desaprovechado), Josh Brolin se fue en el medio de la película y la que se destaca es Rebecca Ferguson. Aunque no termine de entender de dónde venía porque su acento era británico y el de su supuesto hijo, americano. Además de que Oscar Issac no tiene ni el color de pelo de Timothée Chalamet. Buen casting pero #raro

image.png

Pero este gran elenco no es el foco de la película. Su fotografía es lo que se destaca. Es realmente impresionante y visualmente muy atractiva. Acompañada de Hans Zimmer y su impronta muy bien ilustrada.

Zimmer afirmó que inició la composición de Duna cerca del comienzo de la producción de la película en marzo de 2019. El compositor había trabajado ya con Villeneuve en Blade Runner 2049. Previamente a su elección, el director británico Christopher Nolan se había dirigido a Zimmer para componer la que sería su próxima película Tenet, pero este último optó por Duna ya que declaró que le encantaba el libro.

¿Acaso muy pocas personas aún mantienen el criterio de lo que implica un buen producto?

Duna está buena, normal. De lo que se puede ver hoy en día en la pantalla grande es de lo mejor y es por eso que tiene tanta admiración. La verdad es que no hay nada bueno en cartelera y Duna esta "aprobada" pero tampoco es la película del año como tantos fanáticos decían. Esta primera parte me dejó con gusto a poco, espero que se vuelva más interesante su segunda parte....

Todavía no conocemos la mejor película del año. Pero pongo mis fichas en “House of Gucci” de Ridley Scott o “Last Night in Soho” de Edgar Wright. Igual, lo mejor que podemos hacer es lograr que no se involucren nuestras expectativas.

Duna: 3/5