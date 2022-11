Rodrigo De Paul: Pasó de jugador de fútbol a rockstar

image.png Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Poco a poco fueron frecuentando más y el amor apareció. Han estado juntos desde entonces pero ¿Sigue así de bien la relación?

¿De Paul le debe parte de su fama a Tini?

Luego de la confirmación entre el jugador y la cantante, muchos fanáticos se encontraban muy contentos de la nueva pareja formada.

Ella está en todos los portales de noticias y chimentos al ser la estrella en ascenso del momento del país. Es tanta la influencia que en Urgente24 nos preguntamos, ¿Puede Tini lograr usar su carisma y “contacto” para convertir a su novio en la tapa de una revista de música?. La respuesta es sí.

En el número 296 de Rolling Stone argentina, el futbolista nacido en Sarandí abrió las puertas de su casa en Madrid y también de su intimidad.

image.png Rodrigo De Paul para la revista Rolling stone, en el mes de noviembre

El mediocampista habló de todo en una extensa entrevista de doce páginas: las altas expectativas de los argentinos para esta Copa del Mundo, su relación con Messi, los rumores en torno a su noviazgo con la cantante Tini y su infancia.

Al momento de referirse a su relación con la artista, De Paul contestó:

Con Tini tenemos una relación muy sana. Cada uno tiene su trabajo y sus responsabilidades. Ninguno de los dos depende del otro. Pero nos hemos elegido para transitar la vida acompañándonos. Yo siento mucha admiración, mucho orgullo por lo que ella hace. Por la dedicación que le pone a su trabajo, por el valor que le da a cada acción destinada a la gente que la sigue. Con Tini tenemos una relación muy sana. Cada uno tiene su trabajo y sus responsabilidades. Ninguno de los dos depende del otro. Pero nos hemos elegido para transitar la vida acompañándonos. Yo siento mucha admiración, mucho orgullo por lo que ella hace. Por la dedicación que le pone a su trabajo, por el valor que le da a cada acción destinada a la gente que la sigue.

El joven también dijo que esta relación le cambió la vida. “Ella me hace bien, la quiero mucho. Nuestras profesiones no nos permiten estar todo el tiempo juntos, pero cada vez que tenemos tiempo lo disfrutamos, nos disfrutamos”, concluyó.

Rodrigo De Paul se suma así a la exclusiva y reducida lista de futbolistas que han ilustrado la portada de Rolling Stone en los últimos 24 años: Diego Maradona (dos tapas y una edición especial), Lionel Messi, el tridente Batistuta-Caniggia-Verón (antes del mundial de Japón en 2002) y Juan Pablo Sorín (previa de Alemania 2006).

¿Realmente hay una relación hoy en día?

Los rumores corren rápido, en especial cuando tu nombre está en los más buscados de las redes sociales como Twitter o Instagram. Así como Rodrigo afirma que su relación con Tini está muy bien, ella parece decir otra cosa.

A días de comenzar el Mundial de fútbol en Qatar, aseguran que De Paul dejó a Tini Stoessel porque él tiene otro objetivo en mente.

Mucha gente asegura que, apenas termine el Mundial, se confirmara el rumor y surgirá un nuevo escándalo: Rodrigo buscará reconquistar a Camila Homs, su ex a quien dejó por estar con la cantante de música pop.

Incluso se especuló con un pacto de silencio hasta que culmine el torneo más esperado por el mundo, no obstante ahora parece que ya es una realidad incontrastable el fin del amor entre los famosos.

En el programa A la tarde, el ciclo de América que conduce Karina Mazzoco, Augusto Tartúfoli comentó “no quieren que se sepa antes del mundial, porque no quieren que si la selección no logra el objetivo se la señale a Tini como la causante”. Y luego añadió sustento para esa teoría: “Tini tenía shows pagos en Qatar, se cancelaron, porque no quiere quedar pegada en esta situación”.

Otro columnista del programa, Lucas Bertero, especificó que el “posible” causante de la ruptura es el padre de Tini, Alejandro Stoessel, quien controla todo aspecto de la vida de su hija e intentá hacer lo mismo con De Paul.

¿Se confirmaron los rumores o solo se agrandaron?

El día de ayer, Tini, que se presentó en el estadio Kempes en Córdoba, habló del desamor en primera persona sin nombrar a De Paul, pero levantando sospechas sobre la ruptura.

“Ustedes saben que me gusta hacer música, y me gusta también escuchar música con la que me siento identificada, y sentir que no soy la única persona que está pasando por algo así…” “Ustedes saben que me gusta hacer música, y me gusta también escuchar música con la que me siento identificada, y sentir que no soy la única persona que está pasando por algo así…”

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCkE1ByYjlFR%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABABBrPkn2LGlflBPagFp6nzMj4baDD7sV5SUFHCYaKEYo1NZCFZAcJ4IdHgjfTok27s0LA6Mq1D6i3UaAx71ZBsADXmzeEJOzfMOrPtg5Q3Lg2DZCCI4yc6ieL6GWqoMeEVleHmI25RBCRCWJxhnZAGHwQKGm41HiGkZBb4QjQ0vsavAwSRsIcZD View this post on Instagram A post shared by Pochis Gossip [cuenta de chismes de la farándula] (@gossipeame)

Con ese comentario, en pleno show, revolucionó a los fans de ambos leyendo entre líneas e interpretando en qué punto está la situación sentimental de la artista.

