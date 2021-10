Roberto Pettinato cruzó a Clarín por Charly García

¿El equipo de neurólogos del diario lo dijo? Yo también tengo una página y titulé si no es necesario que algunos periódicos tengan periodistas (...) Por lo general, todo el periodismo careta que se mete con el rock a mí me amarga. ¿El equipo de neurólogos del diario lo dijo? Yo también tengo una página y titulé si no es necesario que algunos periódicos tengan periodistas (...) Por lo general, todo el periodismo careta que se mete con el rock a mí me amarga.

Ante el titular de Clarín que aludía a un retorno de Charly a los escenarios, Roberto Pettinato argumentó:

No fue la vuelta de Charly... poné los 70 de Charly, no la vuelta de. No puedo ni explicar la bronca que me da (...) no tiene que ser un planteo si estuvo bien o mal, es un tipo adulto que toma sus decisiones sobre si puede tocar o no.

El ex saxofonista de Sumo también contó intimidades de la fiesta vip que hubo en honor a Charly García, en donde las cámaras no llegaron. La celebración ocurrió en el Hotel Faena y ante muy pocos invitados Charly volvió a cantar y tocar el piano y "lo hizo muy bien".

Beto Casella también se pronunció en el tema de la "Charlymanía"

El conductor de Bendita TV también se mostró indignado ante las últimas notas lanzadas por el diario Clarín sobre el festejo de los 70 años del músico argentino.

Así, Beto Casella compartió el artículo con un titular que apunta a una pregunta: Si no puede cantar como antes, ¿Por qué Charly sigue subiéndose al escenario?

En sus redes sociales con una frase corta pero contundente que definió su posición al respecto: "Ay Dios..."

¿Tendremos la palabra de Charly García al respecto?