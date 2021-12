¿Qué comparten Rolo Villar, Natalia Oreiro y Cande Tinelli?

guillermo francella.jpg Guillermo Francella.

Curiosidades

7 de cada 10 argentinos, de entre 20 y 65 años, recurren a diario a las redes sociales para acceder a información, según un estudio realizado por la empresa global de ciberseguridad y privacidad digital Kaspersky.

Existe una leve preferencia hacia estas plataformas entre las mujeres (74%) en comparación con los hombres (61%).

Los porcentajes se dispararon a causa de la pandemia, durante el confinamiento.

Para los famosos, redes tales como Instagram, y también el microblogging Twitter resultan nuevos herramientas de ingresos porque cobran por sus posteos cuando se refieren a marcas comerciales o sitios de interés.

oriana sabatini paulo dybala.jpeg Oriana Sabatini y su pareja, Paulo Dybala.

Los personajes

Rolo Villar (seudónimo de Rolando Ernesto Oyamburo) afirma que no utiliza redes sociales y que no utiliza la telefonía celular. Es difícil de ubicar. A veces, hay que llamar a su hermano, quien vive en la ciudad bonaerense de Balcarce, para preguntarle dónde encontrarlo. “Para putearme, tienen que venir a la radio y esperar que salga”, bromea. “Alguna vez tuve celular y la gente me llamaba para pedirme entradas para mis espectáculos”, asegura.

Natalia Oreiro (Natalia Marisa Oreiro Iglesias) no se animó ni a Twitter ni a Instagram porque afirma que es muy delgada la línea que separa a su vida privada del acceso a las redes sociales por motivos laborales, y prefiere no experimentar si es posible la convivencia. "Descubro cómo critican a colegas que participan de las redes y no lo puedo creer. Hay mucha envidia y personas que opinan en forma imprudente sin entender que nosotros, aunque seamos figuras públicas, somos seres humanos. Me duele ver esa agresión gratuita".

Guillermo Francella (en verdad, Guillermo Héctor Francella) tiene una cuenta en Twitter 'de fantasía' para leer sin problemas aquello que le interesa. "No quiero compartir mi vida y mi privacidad a través de las redes. No me interesa hacer un relato de mi día, desde el desayuno hasta el momento de ir a la cama. Me pregunto a veces qué tendrá que ver eso conmigo. Me cruzo con un amigo y me dice 'ayer fuiste a tal lado' y le pregunto: '¿Cómo sabés?'. Me responde 'Porque lo subieron a las redes'. En ese sentido siento que no tengo nada que ver con todo eso”.

Jorge Lanata (Jorge Ernesto Lanata). No tiene protagonismo en las redes sociales aunque sí las utiliza con objetivos estrictamente laborales. Es el caso en Instagram de @lanatatv o de @ppt_oficial. Curiosidad: hubo y hay cuentas falsas en redes sociales atribuidas a Lanata para captar seguidores o para expresar opiniones a favor o en contra del periodista.

jorge lanata.jpg Jorge Lanata.

Oriana Sabatini (Oriana Gabriela Sabatini) afirma haber llegado al hartazgo de las críticas que recibía de algunos participantes de las redes sociales. Entonces, ingresa y sale en forma recurrente. A veces se da de baja y luego se arrepiente. Sin embargo llegó a afirmar: "Me harté de Twitter y me fui. Las redes sociales cuestan mucho, más si estoy pasando un momento difícil porque ahí todo el mundo comenta. Es re lindo no tener la presión de que te van a comentar todo lo que ponga, es bastante liberador".

Cande Tinelli (Candelaria Tinelli). La hija del conductor de TV, Marcelo Tinelli, bloqueó los comentarios sobre sus posteos luego de que una turba de haters la criticara con frecuencia. Cada vez que anunciaba un nuevo tatuaje -y tiene unos cuantos- le llovían cuestionamientos e insultos.

cande-tinelli y coti.jpg Candelaria Tinelli y su pareja Coti Sorokin.

Mario Pergolini: "El otro día me decían '¿Por qué la grieta está tan dura? Y yo creo que Facebook tiene mucha culpa. Porque toda la gente con la que yo me encuentro, si yo fuera Pro-Macri, dirían 'esa perra' (por Cristina Fernández de Kirchner), mientras que los que son de otro palo, de otras ideologías, piensan que este tipo (Mauricio Macri) nos va a hundir. Es re loco porque los colectivos no están teniendo otro tipo de información más que la que desean escuchar. Hoy pasan muchas cosas de la que ni nos enteramos, y a niveles olímpicos". El emprendedor, conductor y ejecutivo de medios no utiliza ni Facebook ni Twitter ni WhatsApp. "Me parece que hay que cuidarse de las herramientas de hipercomunicación. Es más, ni siquiera tengo mail en mi celular. Debo llegar a casa y abrirlo en mi computadora".