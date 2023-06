Pablo Aimar desmiente ser el "Chico Poesía" de Twitter

unnamed.png

Nunca tuve la necesidad de hacerlo, pero en tiempos en donde todo se viraliza y con cuatro hijos grandes que puedan leerlo, necesito aclarar que no tengo nada que ver con la persona ni con nada de lo que se me asocia ni estoy saliendo con nadie. Siempre que se habló de mí fue por trabajo, que así siga siendo. NO VALE TODO