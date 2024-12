Nicole Kidman es una bomba sexual en la película más erótica de su carrera

Nicole Kidman: "Es hermoso que me vean así"

The Hollywood Reporter charló recientemente con Nicole Kidman, y confesó que Babygirl: Deseo prohibido fue mucho más que un simple papel: fue un llamado. Con una honestidad desarmante, la actriz reveló que el filme aborda cuestiones de poder y sexualidad desde un ángulo que rara vez se ve en pantalla. "Muchas veces, las mujeres son descartadas en un determinado período de su carrera como seres sexuales. Así que fue realmente hermoso que me vieran de esa manera. (...) Creo que esta película es muy liberadora. Algunas personas me han dicho que es la película más perturbadora que han visto jamás, a lo que yo les he respondido: 'Oh, no, lo siento mucho'".