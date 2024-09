Polémica en Santa Fe: Una niña sacó un libro erótico de la biblioteca escolar

"Son señales. A una amiga mía le contó que estaba triste porque había leído algo que no tenía que leer. Lo mismo le dijo a su profesora de inglés, y a tres o cuatro personas con las que tiene confianza", le comentó Solís a Infobae y agregó que “son atrocidades. Hablan de ‘coger’, cuatro o cinco veces. También de un ‘gordo maricón’. Todo desagradable”.

image.png El libro relata escenas de sexo.

Solís al otro día de enterarse se dirigió a la escuela con fotocopias del libro para hablar con la directora: "«Me dejas helada, no puede ser, ¿de dónde lo sacaste?», me preguntó. El libro tiene el sello de la biblioteca cada tantas hojas. La que puso el sello no miró, no se fijó. Esas fueron todas las palabras que tuve con la directora desde ese momento, hace quince días", contó sobre la reunión.

Además, el hombre buscó explicaciones en el Ministerio de Educación de Santa Fe, en donde todavía no encontró respuestas concretas. “Muchas maestras se enojaron porque lo mostré y lo viralicé. Los padres me agradecieron, pero acá se enojaron, dicen que expuse a las nenas. Yo no quiero que echen a nadie, que suspendan a nadie, solo quiero que cambie el sistema educativo”, concluyó Solís.

image.png El libro relata una escena de abuso.

El programa Leer es futuro del Kirchnerismo

La iniciativa del Gobierno de Cristina Fernández convocó “a escritores jóvenes cuya carrera está apenas comenzando, con el objetivo de visibilizar su tarea, contribuir a la difusión de sus obras y democratizar el acceso a la palabra, en continuidad con la ampliación de derechos garantizada por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”, indica el prólogo del libro de cuentos.

“También hay que mencionar la inclusión de los ilustradores de cada uno de estos libros: todos jóvenes y talentosos dibujantes con ganas de mostrar su trabajo masivamente. Y en un formato de bolsillo para que la literatura te acompañe a donde vayas, porque leer es sembrar futuro”, agrega la introducción.

Leer es Futuro tuvo dos ediciones que incluyeron títulos como: “Melancolía I”, de Juan Diego Incardona; “Zonas oscuras”, de David Voloj; “Los curanderos”, de Fabio Martínez; “Música country”, de Leonardo Oyola; “Dos al vuelo”, de Juan Guinot; “Un pequeño tornado llegará desde el mar”, de Matías Amoedo; “2073″, de Félix Bruzzone, y “El adiestrador de peces”, de Denis Fernández.

En total, el programa impulsó 43 libros que fueron entregados a escuelas secundarias o para adultos, bibliotecas populares y organizaciones sociales o proyectos colectivos que promovían la lectura. También los ejemplares se pueden leer en la versión digital a la que se puede acceder en forma gratuita desde el Ministerio de Educación de la Nación.

Más contenido en Urgente24

Estos supermercados ofrecen hasta 70% de descuento en indumentaria

China deja desnuda a Alemania con la crisis de Volkswagen

Gasoducto Norte: Sospechas sobre Sacde (Mindlin), Techint y Enarsa tras la falla en un tramo de la obra

Davoo Xeneize y una tremenda promesa si Colo Colo vence a River