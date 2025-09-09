Netflix estrena la nueva entrega de 'Knives Out' y los críticos la aman

Según las primeras reseñas, la película aborda temas como la religión, la codicia y la moralidad, lo que hace que la historia funcione incluso si Craig no estuviera en pantalla y obliga al público a mirar más allá de la superficie del misterio.

El motor que mueve esta tercera entrega de Netflix

El nuevo tráiler, lanzado este lunes, ya mostró un tono más gótico y sombrío, con Blanc observando cada movimiento y un grupo de sospechosos que parecen ocultar algo más que un simple motivo para matar. Andrew Scott, famoso por su papel de Moriarty en Sherlock, despierta dudas inmediatas: ¿amigo o enemigo? Jeremy Renner regresa a la saga con un personaje que promete momentos memorables, y la química entre Craig y Josh O’Connor ya se destaca como uno de los puntos fuertes según críticos de Rotten Tomatoes.

image La película combina tensión y humor, evolucionando la fórmula de Johnson sin perder su sofisticación.

El filme mete tensión con momentos de humor sutil, característicos de la saga, pero sin sacrificar seriedad, según otra de las reseñas. Esto muestra que Johnson no quiere repetir la fórmula: la evoluciona y la hace más sofisticada. Con su estreno en cines argentinos el 27 de noviembre y en Netflix el 12 de diciembre, la película tiene todo para consolidar la saga y permitir un posible cuarto capítulo si el público acompaña.

En definitiva, Wake Up Dead Man es un ejercicio de escritura, dirección y actuación donde cada detalle cuenta, y donde el espectador se ve obligado a estar tan alerta como el propio Benoit Blanc.

