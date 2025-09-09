Daniel Craig vuelve como el detective Benoit Blanc en Knives Out, y esta vez Netflix trae un misterio que promete mantener a todos pegados a la pantalla. La película sigue teniendo la misma calidad de sus predecesoras, pero suma un juego de pistas más oscuro y complejo que ellas, donde cada detalle cambia por completo lo que creemos que pasó.
MEJOR QUE NUNCA
Netflix estrena la nueva entrega de 'Knives Out' y los críticos la aman
Benoit Blanc vuelve con un misterio más oscuro en 'Knives Out 3'. Se estrena en cines y después en Netflix, con una historia que promete tensión y sorpresas.
La saga Knives Out más oscura que antes
Wake Up Dead Man, la tercera película de la saga Knives Out, dirigida y escrita nuevamente por Rian Johnson, debutó en Rotten Tomatoes con un 98% de aprobación. Basados en las primeras reseñas tras su estreno en el Toronto International Film Festival, este puntaje la coloca como la más celebrada de la serie hasta ahora: para ponerlo en perspectiva, la primera de 2019 había logrado un 97% y Glass Onion, de 2022, un 91%.
Lo que diferencia a Wake Up Dead Man es que ahora Johnson lleva la fórmula a un terreno más oscuro, denso y psicológico, donde cada personaje tiene sus sombras y secretos, y cada diálogo puede esconder una pista clave.
Daniel Craig vuelve a interpretar a Benoit Blanc, un detective que ya se ganó al público con su ingenio y su aguda observación. A su alrededor, un reparto impresionante (Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Josh O’Connor, Andrew Scott, Kerry Washington y Glenn Close, entre otros) que le da peso a cada sospechoso.
Según las primeras reseñas, la película aborda temas como la religión, la codicia y la moralidad, lo que hace que la historia funcione incluso si Craig no estuviera en pantalla y obliga al público a mirar más allá de la superficie del misterio.
El motor que mueve esta tercera entrega de Netflix
El nuevo tráiler, lanzado este lunes, ya mostró un tono más gótico y sombrío, con Blanc observando cada movimiento y un grupo de sospechosos que parecen ocultar algo más que un simple motivo para matar. Andrew Scott, famoso por su papel de Moriarty en Sherlock, despierta dudas inmediatas: ¿amigo o enemigo? Jeremy Renner regresa a la saga con un personaje que promete momentos memorables, y la química entre Craig y Josh O’Connor ya se destaca como uno de los puntos fuertes según críticos de Rotten Tomatoes.
El filme mete tensión con momentos de humor sutil, característicos de la saga, pero sin sacrificar seriedad, según otra de las reseñas. Esto muestra que Johnson no quiere repetir la fórmula: la evoluciona y la hace más sofisticada. Con su estreno en cines argentinos el 27 de noviembre y en Netflix el 12 de diciembre, la película tiene todo para consolidar la saga y permitir un posible cuarto capítulo si el público acompaña.
En definitiva, Wake Up Dead Man es un ejercicio de escritura, dirección y actuación donde cada detalle cuenta, y donde el espectador se ve obligado a estar tan alerta como el propio Benoit Blanc.
