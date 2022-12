Netflix: Glass Onion decepciona, pero exprime cada centavo

Glass Onion: Un misterio de Knives Out | Tráiler oficial | Netflix

Un 30% de la película se sostiene mencionando a actores que no están allí, para hacer mofa de ellos a un nivel que roza el chiste interno hollywoodense, sobre todo con las parodias de los negocios paralelos de las estrellas. Y no, Jared Leto no ha patentado una kombucha con 9 grados de alcohol, no es más que un guiño sobre el estilo de vida saludablemente extremo que lleva y ese aire de hippie millonario raro que desprende el actor, que curiosamente intenta ser emulado por el personaje de Edward Norton.