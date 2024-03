Nazarena Vélez confesó haber tenido sexo en el teatro y reveló con quién

El dramático momento de Nazarena Vélez antes de salir al aire

Hace algunos días Nazarena Vélez enfrentó una situación preocupante previo de su aparición en LAM. El bloqueo de la dirección de su auto provocó un momento de tensión, la panelista lo compartió con sus seguidores en Instagram y luego habló al respecto en el programa.

“Se me acaba de romper la camioneta yendo para el canal, detesto. Ya debe ser la tercera o cuarta vez que me pasa y la arreglo de nuevo, pero como ya está viejita, como yo, se me rompe”, dijo en las redes sociales.

Posteriormente mostró que en el tablero del vehículo le había aparecido un ícono con forma de batería que daba a entender el desperfecto que tenía. “Pedí que me manden un auto del canal para llegar a trabajar”, señaló sobre la solución para arribar a su trabajo en horario.

“Pobre, se le rompió el auto antes de venir. Qué terror cuando pasa antes de trabajar, encima”, señaló Ángel de Brito. Y la artista sumó: "No sabés lo que lloré. Fue a 20 cuadras, la tercera vez que me pasa lo mismo”.

