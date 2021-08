Moria Casán y escándalos sexuales: ¿Qué sabe todo el mundo?

No fue Moria, fue Maxi Cardaci. Yo fui a un hotel, donde estuve tres días, y cuando yo agarro las valijas y me quedo en la vereda con los chicos es por eso. Por algún motivo me voy... Yo no estoy diciendo nada que la gente no sepa. Cuando le dije que no a Maxi Cardaci, automáticamente me bloqueó en WhatsApp, y Moria también. La propuesta fue clarísima No fue Moria, fue Maxi Cardaci. Yo fui a un hotel, donde estuve tres días, y cuando yo agarro las valijas y me quedo en la vereda con los chicos es por eso. Por algún motivo me voy... Yo no estoy diciendo nada que la gente no sepa. Cuando le dije que no a Maxi Cardaci, automáticamente me bloqueó en WhatsApp, y Moria también. La propuesta fue clarísima

image.png Verónica Monti, lapidaria con Moria Casan y su mánager.

Si bien Moria se defendió diciendo que "además de cleptómana, es mitómana”, no es la primera vez que Casán es relacionada con la prostitución. El 25 de septiembre de 2017 ella misma dijo en el Intrusos que por entonces era conducido por Jorge Rial: "Yo fui recontra gato, he sido prostituta y me pagaron por sexo".

https://twitter.com/AmericaTV/status/912380742159687683 "Yo he sido recontra gato, me han pagado por sexo y me encantaba y les cuento por qué..." #MoriaEnIntrusos cuenta su fuerte historia pic.twitter.com/RxrfsSoA83 — América TV (@AmericaTV) September 25, 2017

En 2020, también en América TV dijo: "Promover la prostitución es inclusión".

En marzo 2018, ella también dijo al aire de AM1300: “En todos lados hay prostitución lavada, y hay más masculina que femenina".

El medio Primicias Ya tituló en 2020: "La fuerte pregunta de Moria Casán a Verónica Monti sobre la prostitución".

Es que la actriz le dijo mientras contaba todos sus problemas personales al aire: "¿Pensaste ejercer la prostitución como salida?".

Ella respondió: "La verdad es que tuve la posibilidad de entrevistar a varias personas que ejercen y vi el sufrimiento que llevan adentro. La verdad, no me da el alma".

"Prefiero trabajar limpiando una casa o de niñera", dijo Monti.

Ahora bien, ¿qué es lo que todo el mundo sabe de Moria Casán y nadie cuenta, tal como dijo Verónica Monti?