MasterChef Celebrity: ¿Cuándo vuelve el reality de Telefe?

Hay muchos rumores en torno a los concursantes. En medio de los dichos, las cancelaciones y los nombres no confirmados, esta es la lista de celebrities que están más que confirmadas para el tercer round de MasterChef Celebrity.

Codo a codo en la cocina de Telefe estarán Tití Fernández, Paula Kablan, Gastón Soffritti, Luisa Albinoni, Denise Dumas y Catherine Fulop.

Otros famosos en la mira son la actriz Rochi Equizábal, quien apareció durante la segunda temporada como apoyo a Gastón Dalmau -el ganador-, Julieta Prandi y Diego Topa, el conductor de programas infantiles.

Emanuel Ortega, otro animador infantil, comentó que le gustaría comenzar las tratativas con Telefe para poder participar en MasterChefCelebrity ahora que ya terminó su contrato con Disney.

En diálogo con Ángel de Brito en El Espectador aseguró:

Antes no podía, pero ahora que estoy liberado me gustaría hacerlo.

¿Cuándo se estrena?

Según publicaron en su cuenta oficial de LinkedIn, ya se está construyendo el set de MasterChef Celebrity en los estudios de Telefe.

Se estima que la grabación comenzará a mediados de noviembre para poder estrenar la tercera etapa del reality a finales del 2021 y comienzos del 2022.