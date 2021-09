La Voz Argentina 2021 superó a MasterChef Celebrity 2

Tal como contó Urgente 24, el primer puesto del programa más visto sigue siendo de MasterChef Celebrity 2, él mismo generó unos 27,3 puntos promedio, mientras que el programa de Marley, solo llegó a los 25,6 puntos de rating promedio en su última transmisión.

¿La Voz 2022?

Tras la finalización de la nueva edición del programa, las redes estallaron con un video de Lali Esposito hablando con el productor ejecutivo de La Voz, Diego Núñez. Entre muchos temas, se toca la posibilidad de una nueva temporada.

“¿Me vas a contratar?” le pregunta la cantante, a lo que el productor responde: “No sé, la verdad que no sé, estaría bueno (...) Vamos a ver”. Entre carcajadas Lali Esposito le contesta: “Voy a ser carísima”.

https://twitter.com/RealTimeRating/status/1434859441267019778 ¿Se viene #LaVozArgentina 2022? La temporada recién finalizada con Lali, Mau Y Ricky, Montaner y Soledad fue la más exitosa a nivel audiencia. pic.twitter.com/wIOX4lZX9N — Real Time Rating •rialtaim• (@RealTimeRating) September 6, 2021

Si habrá o no una nueva temporada, no hay certezas, lo que sí sabemos, es que Telefe hoy en día compite consigo misma en las programaciones de mayor rating y parece no despegarse de la punta de la televisión argentina.