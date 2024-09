La película de Natalia Oreiro que está en el cine gratis

Su música influenció a artistas de todos los estilos y diferentes generaciones. La película homenaje está protagonizada por Natalia Oreiro y elenco: Roly Serrano, Ángela Torres, Luciano Delgado, Javier Drolas, Susana Pampin y Daniel Melingo.

La experiencia paranormal de Natalia Oreiro filmando Gilda

En una entrevista, Oreiro había expresado: "Este rodaje para mi fue muy especial. Sus amigos, su familia, sus fanáticos venían mucho a las filmaciones". Y aseguró: "Hay momentos que yo prefiero no contar porque son un poco fuertes".

image.png Gilda estará en el cine gratis este miércoles 18/9.

Uno de ellos, según reveló: " Estábamos rodando la escena final con una canción que se llama "No es mi despedida".. cuando terminamos el rodaje a las 7.00 de la mañana en el Estadio Malvinas Argentinas me voy a cambiar al motorhome y teníamos un handy en el vestuario y de repente empieza a sonar una de sus canciones que fue No me arrepiento de este amor".

"Yo no logro comunicarme y empiezo a cambiar todos los canales de comunicación. Y en cada canal estaba la misma canción", continuó. "Lo primero que pensamos fue bueno es un gracioso. A la mañana siguiente empezamos a preguntarnos entre nosotros y esa persona nunca apareció. Quedó la sensación de que mágicamente la canción nos estaba despidiendo la escena final del rodaje", cerró.

