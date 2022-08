La golpiza a Diego Brancatelli con un paquete de polenta

Cuando llegamos a la puerta de un bar había dos personas que se acercaron con buena onda, una actitud positiva. Pensé que se trataba de un pedido de fotos o un saludo, como pasa siempre. Pero, cuando me acerco, sacan un paquete de polenta y me pegan un golpe en el pecho con el paquete Cuando llegamos a la puerta de un bar había dos personas que se acercaron con buena onda, una actitud positiva. Pensé que se trataba de un pedido de fotos o un saludo, como pasa siempre. Pero, cuando me acerco, sacan un paquete de polenta y me pegan un golpe en el pecho con el paquete

“Una situación muy violenta, con todo tipo de amenazas al Gobierno, me decían que yo era responsable y cómplice de eso que siempre dicen”, contó también Branca, quien recordó lo sucedido con Pablo Echarri días atrás en la salida de un teatro, donde fue agredido por distintas personas.

Fue simplemente un susto para la estrella del canal del Grupo Indalo, pero su video y su historia se volvieron viral en la red del pajarito.

https://twitter.com/indignadoxd/status/1559243386850365440 Les pido encarecidamente que no compartan este video del polentazo a Brancatelli porque se va a sentir como un reverendo pelotudo. Tampoco dejen ningún comentario, ni lo arroben. Nada de nada. Hagan de cuenta que no lo vieron!! pic.twitter.com/2X2P7Od3cS — INDIGNADO (@indignadoxd) August 15, 2022

La relevancia de su figura, choca con la situación actual que vive el país y el gobierno, por eso a veces sufre dichas amenazas de este estilo. Su envergadura y su discurso en la TV tienen consecuencias, aunque estos actos de violencia están completamente prohibidos.

Se esperará a por mayor polémica en el futuro desde Brancatelli, figura kirchnerista que sabe generar controversias constantes y ser el centro de la tormenta.

Más contenido en Urgente24:

El rating preocupa a Marcelo Tinelli y apela a ShowMatch 2.0

Sin rating: Daniel Vila hundió a A24 y en LN+ le agradecen

Se partió JXC en el Senado y los "sin tierra" se empoderan

Pésimo para Macri/Carrió: Encuesta se mete en interna