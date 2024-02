La furia de Yanina Latorre tras anunciar su inesperada separación

A raíz de esto, quien se metió de lleno en el tema fue Daniel Osvaldo. El ex jugador y actual cantante no dejó pasar la oportunidad y se burló de Latorre. "¿Y ahora como se llama ella? Se quedó sin apellido. Todo vuelve", ironizó.

Desde su primera aparición en los magazines de espectáculos, Yanina se dio a conocer como "Latorre", apropiándose del apellido de su marido y dejando de lado su verdadero nombre: Yanina Arruza, el cual todos desconocen.

image.png

Las picantes chicanas de Daniel Osvaldo que desataron a Yanina Latorre

Además, Osvaldo posteó un video chicaneando a Latorre. "A ver si me saca alguien esta inquietud, Claudia siempre fue Villafañe, nunca fue Maradona. Antonela, siempre fue Roccuzzo, nunca fue Antonela Messi. Yanina ahora, ¿cómo se llamará, che? Alguien que me saque esta duda, porque se quedó sin huevitos de dónde colgarse. Beso Yani, quiero saber tu apellido", la chicaneó.

"Atendeme pedazo de inútil de Daniel Osvaldo bueno para nada. Abandonador de hijos, de mujeres. Tenés denuncias de violencia de genero, no mantenés a tus hijos y ¿vos a mi me decís que me quedo sin apellido?. Vos no tenes dignidad". Y continuó: "¿Vos a mi me hablas de que todo vuelve? Te tiene que volver a vos pedazo de mier..Te mando un beso".

Embed - Daniel Osvaldo se burló de Yanina Latorre en redes

