Gastón Trezeguet se despachó contra Flor de la V: "No resiste ni su propio..."

"Ojalá le pidieran eso a otras personas que hacen el mal en este país”, agregó el panelista, previo a abordar su enfoque sobre los acontecimientos en el programa Intrusos.

“Baja mucha línea de ética y moral cuando nadie resiste su propio archivo. Los chicos están dentro de una casa 24 horas hablando, por supuesto se les va a escapar cualquier cosa”, manifestó refiriéndose al programa emitido por América TV.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1786551591744536825?t=zQWxYZHfGOIJ1Gt4Omq6oQ&s=03&partner=&hide_thread=false Gran Hermano: Gastón Trezeguet en contra de los DISCURSOS MORALISTAS de conductores y panelistas de TV #LAM @elejercitodelam pic.twitter.com/6k1lNTTsG7 — América TV (@AmericaTV) May 4, 2024

“Imagínate a Flor de la V con las cincuenta maricuecas que tiene a su alrededor. ¿No van a hablar del tamaño de no sé qué? Me parece todo de una hipocresía extrema. Es cómico, como si nadie hubiera visto un reality…”, culminó el ex "hermanito". “Imagínate a Flor de la V con las cincuenta maricuecas que tiene a su alrededor. ¿No van a hablar del tamaño de no sé qué? Me parece todo de una hipocresía extrema. Es cómico, como si nadie hubiera visto un reality…”, culminó el ex "hermanito".

