Fabián Gianola declaró por primera vez ante la Justicia

image.png El documento presentado por Fabián Gianola ante la Justicia. (Gentileza: Infobae)

Además, Fabián Gianola indicó en su descargo el motivo que está detrás de las denuncias realizadas por sus ex colegas, Fernanda Meneses y Viviana Aguirre: “Entiendo el móvil por el que dos personas inescrupulosas, luego de relacionarse laboralmente conmigo y no habiendo obtenido el crecimiento que ambicionaban, buscaron instalarse en los medios de comunicación para acceder a mayor fama a partir de estas mendaces denuncias que me perjudican en forma integral. Digo “integral” porque han menoscabado mi buen nombre y honor, mi paz, mi felicidad, mi estabilidad emocional, mi familia, mi trabajo y mi dignida"