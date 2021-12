Fabiola Yañez también fue acosada por Fabián Gianola

Fabiola Yañez se refería al trabajo que compartió con el actor, específicamente la obra "Entretelones", espectáculo a que estuvo en cartelera en el teatro Broadway durante tres meses en 2018.

Piden la detención de Fabián Gianola

Justamente, tras las múltiples denuncias que recibió el actor, ahora la abogada de una de las víctimas pidió la detención de Gianola al juzgado que lleva la investigación, ante la sospecha de una posible fuga.

Según consignó la agencia Télam, fue María Laura Berodia, representante legal de una de las presuntas víctimas, quien se presentó esta tarde en el juzgado Criminal y Correccional 49, a cargo de la jueza Ángeles Maiorano, el pedido de detención del actor ante la sospecha que pueda darse a la fuga por la expectativa de pena que prevé el delito de abuso sexual de seis años como mínimo según la escala penal.

El pedido fue apoyado por el abogado de la otra querella del expediente, Gustavo D’Elía, que en declaraciones a los medios recordó el antecedente del actor Juan Darthés, acusado de abuso por la actriz Thelma Fardin, que se fue a Brasil apenas se conoció la imputación.

"Teniendo siete imputaciones, el riesgo procesal es alto y tenemos la probabilidad de un intento de fuga y ya tenemos el antecedente de conocidos artistas que se han fugado", razonó el abogado que representa a la locutora Marcela Aguirre.

No se presentará

Por su parte, el actor Fabián Gianola, que debería presentarse mañana viernes 16/12 a prestar declaración indagatoria por las causas de abuso sexual que presenta, contó a través de sus redes sociales que no se presentará y asegura que es víctima de extorsión.

“Bueno, primero: yo no tengo seis denuncias penales, tengo dos unificadas en una causa, son dos personas que me denunciaron. La primera es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó, amenazó a mis hijos. Bueno, finalmente yo no acepté la extorsión, no voy a aceptar la extorsión y me denunció”, dijo el actor en un video que subió a sus redes sociales.

Además, aseguró que los testigos de esa causa "la mayoría" declaró a su favor, y aseguró que respecto a la segunda denuncia: “Es de la señora que vi tres veces en mi vida rodeada con gente, siempre era con gente”.

Y agregó: “Es la primera vez en la historia policial argentina que todas, las dos familias de las dos denunciantes, se comunicaron conmigo para expresarme su apoyo y darme pruebas. Esto no creo que haya ocurrido nunca, nunca. Las dos familias se comunicaron conmigo y me acercaron pruebas de las denunciantes. Pruebas que vamos a usar y que son determinantes”.

A su vez, el actor anunció que no prestará declaración: “Por ahora no, por pedido de mis abogados porque estamos esperando unas pruebas que son concluyentes y que van a resolver creemos nosotros, las causas”.

“Por otro lado, me dijeron si quería pedir perdón. Y yo creo que cuando alguien no hace nada no debe pedir perdón. Humildemente: creo que no debo pedir perdón por algo que no hice".