El duro análisis de Andy Muschietti sobre el fracaso de 'Flash': "Las mujeres..."

Embed

Las mujeres no fueron el único factor

Además de acercamiento del público femenino, Flash también tuvo otras complicaciones: una crítica mixta (63% en Rotten Tomatoes), las polémicas en torno a Ezra Miller y el desgaste de una franquicia en transición. Por si fuera poco, la película se vio opacada por Disney, su principal competidor, que ese mismo año lanzó Elementos, y Sony que hizo lo mismo con la esperada secuela Spider-Man: A través del Spider-verso.

Pero hoy, mientras DC se reinventa con nuevos proyectos, incluido The Brave and The Bold, un próximo filme centrado en Batman y Robin que también quedará a cargo de Muschietti, el fracaso de Flash deja una amarga lección. "Cuando se hace una película de 200 millones de dólares, Warner Bros. está esperando traer hasta tu abuela al cine", concluyó Muschietti, sintetizando el desencanto con su proyecto más ambicioso hasta la fecha.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Tras ser líder mundial en producción de limón, Argentina lo importa de Chile, Egipto y México

Visa y Mastercard anuncian grandes cambios en sus tarjetas: Qué debes saber

Cuenta DNI sorprendió al eliminar uno de sus descuentos más usados

El outlet que no tiene freno y ofrece hasta un 70% de descuento

Murió la actriz Alejandra Darín, hermana de Ricardo Darín, a los 62 años