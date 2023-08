El dólar blue y los memes escalan juntos con las redes   

Sigue el caos con el dólar … Ahora el dólar blue no parece conocer la pausa y los aumentos no hacen más que poner en alerta a todo un país que se acerca a las elecciones. Y aunque la situación en Argentina no es la mejor, los memes en las redes no tardaron en salir a rellenar todos esos huecos de preocupación a modo de risas negras, pero positivas.