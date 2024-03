El desesperado pedido de un periodista tras contraer dengue

Embed - Fabian Rubino en Instagram: "En el 2021 tuve covid. Los que estaban se robaron las vacunas y ni yo ni mi compañero Miguel Fernández alcanzamos a tenerlas. Pagamos con la muerte de mi querido miguelito. Hoy tengo DENGUE esta la vacuna pero no en el calendario. Es una vacuna cara y por más esplicaciones que me den, esto marca el despreció que este gobierno tiene x la gente. Donde despreciando al ESTADO que es el ente que debe protegernos. Por ahí solo me entienden los que tuvieron dengue. Espero no sufrir demasiado y poder volver pronto, sin me dan otra oportunidad." View this post on Instagram A post shared by Fabian Rubino (@fabian.rubino)



Roxy Vázquez, otra periodista víctima del dengue

La conductora de televisión faltó algunos días al noticiero Tempraneros y rápidamente generó la preocupación de los televidentes.

Mediante las redes sociales compartió una imagen desde su internación en la que aprovechó para agradecer por los mensajes de apoyo que recibió. A su vez, aclaró que se estaba en el sexto día desde que fue diagnosticada por los especialistas.

Hace algunos días Roxy Vázquez dialogó con sus compañeros del canal y brindó aún más detalles sobre el hecho. "Me agarró un fuerte dolor muy puntual en los ojos. Como que me clavaran un puñal”, aseguró y lo comparó a a cuando tuvo coronavirus. “Todo el cuerpo me dolía”, detalló.

“Vomité todo, un desastre. Quede literalmente en el piso temblando. Con todo el cuerpo temblando como una hoja. Descompuesta mal”, dijo al recordar los síntomas primeros síntomas de la enfermedad.

