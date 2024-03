El escalofriante relato de una periodista de TN tras contagiarse dengue

image.png Roxy Vázquez agradeció el apoyo por las redes. (Foto: Instagram @roxyvazquezok)



Durante la mañana, la mujer dialogó con sus compañeros del canal y brindó aún más detalles sobre el hecho. "Me agarró un fuerte dolor muy puntual en los ojos. Como que me clavaran un puñal”, aseguró y lo comparó a a cuando tuvo coronavirus. “Todo el cuerpo me dolía”, detalló.