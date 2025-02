El Coyote necesita ayuda: Que su película se estrene depende de cómo le vaya a otra

Polémicas y bronca en Hollywood por encajonar al Coyote

La decisión de Warner Bros de archivar Coyote Vs. Acme decepcionó mucho al público, pero también provocó una ola de críticas dentro de la industria. Will Forte, uno de los actores involucrados en el proyecto haciendo del abogado del depredado animado, no se guardó nada: "Es una reverenda mier… No puedo entender por qué la guardaron. Es una película increíblemente divertida y bien hecha, no se merecía este destino".

Del otro lado, John Cena, aunque más diplomático, también mostró su descontento: "Me habría encantado que la gente pudiera verla, pero las decisiones de negocios están fuera de mi control. Solo espero que haya sido por una buena razón".

image.png En El día que la Tierra explotó, el Pato Lucas y Porky Pig se enfrentan a una invasión extraterrestre. Si la película tiene éxito, entonces el estudio podría reconsiderar su decisión con el Coyote.

Lo que hace más frustrante la situación es que, según quienes trabajaron en el proyecto, la película había recibido reacciones muy positivas en las proyecciones de prueba. Incluso se llegó a decir que el estudio eligió descartarla para recibir un beneficio fiscal, algo que el estudio ya hizo con otras películas como Batgirl.

Ahora, los fanáticos de Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky y el resto de los Looney Tunes pueden hacer historia. Si llenan las salas con El día que la Tierra explotó, podrían demostrarle a Warner que hay interés en el universo de los Looney Tunes y forzar un cambio de rumbo. Si no, el Coyote va a quedar para siempre atrapado en un cajón junto a otros proyectos olvidados.

