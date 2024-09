DreamWorks destronó a Disney con estreno récord: "Robot salvaje"

Embed - ROBOT SALVAJE Tráiler Español Latino (2024)

El elenco estelar, que incluye a Pedro Pascal y Mark Hamill, elevó aún más la calidad de la película, demostrando que DreamWorks no escatimó en recursos para crear esta joya cinematográfica.

David vs. Goliat: DreamWorks desafía el reinado de Disney

Lo más sorprendente de este éxito es cómo "Robot Salvaje" logró superar a franquicias icónicas del estudio como "Shrek", "Puss in Boots: The Last Wish" y "How to Train Your Dragon". Este logro no solo representa un triunfo para DreamWorks, sino que también lanza un desafío directo a Disney, el gigante indiscutible de la animación.

La película ya obtuvo las codiciadas designaciones "Verified Hot" y "Certified Fresh" de Rotten Tomatoes, confirmando su estatus de fenómeno cultural. Con un presupuesto de 78 millones de dólares, los expertos estiman que necesitará recaudar alrededor de 200 millones para ser rentable, una meta que parece alcanzable dado el entusiasmo del público.

image.png

Los espectadores elogian la profundidad emocional de la historia, la dinámica entre los personajes y los importantes mensajes sobre trabajo en equipo y familia. Además, el humor inteligente y la animación de alta calidad recibieron menciones especiales en las reseñas.

DreamWorks demostró que es posible crear una película que atraiga por igual a niños y adultos, revitalizando su imagen después de un 2023 poco memorable.

