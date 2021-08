Directo a la nostalgia: Marty Mcfly y el Doc en el futuro

El año pasado debido a la pandemia su reencuentro se dio de manera online. Christopher Lloyd y Michael J. Fox se vieron, a 30 años del final de la trilogía, por medio de una videollamada con Josh Gad. A medida que avanzó la conversación, se unieron Lea Thomson (Lorraine), Mary Steenburgen (Clara), el director Robert Zemeckis, el guionista Bob Gale, el músico Huey Lewis, y el fanático declarado de la saga, JJ Abrams.

It's Time to go BACK TO THE FUTURE! | Reunited Apart with Josh Gad