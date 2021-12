De Lady Gaga y la Casa Gucci... a los herederos argentinos

Cuando una película se inspira en hechos reales, hay problemas, muy complicados si hay un crimen en el medio. 'La Casa Gucci' se basa en el libro 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed' (La casa de Gucci: una historia sensacional de asesinatos, locura, glamour y codicia), de Sara Gay Forden que relata cómo Patrizia Reggiani mandó matar a su ex esposo, Maurizio Gucci. Lady Gaga (Stefani Joanne Angelina Germanotta) es Reggiani.