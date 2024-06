Dalma Maradona reveló el inaudito motivo por el que más la agreden en redes sociales

Cómo recuerda Dalma Maradona a su padre

En otro tramo de la entrevista Nati Jota aprovechó la presencia de la hija de Diego Maradona para consultarle cómo recuerdo a su padre sin recaer en la tristeza.

"Si tengo ganas de estar triste, estoy triste. Y después yo lo conecto con él porque él era una fiesta", contestó la actriz rápidamente.





Y siguió: "Cualquier cosa que me encuentro, un tatuaje, todo, me da una felicidad inmensa". "Me pasa un poco eso. Me da alegría y siempre conecto con eso", reveló.

Asimismo, por otro lado contó que en la actualidad se interesa por las anécdotas que le cuentan los fanáticos sobre el excapitán de la Selección Argentina. "Yo me quedo ahora charlando con la gente en la calle", dijo.

