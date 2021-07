Cuando la música te sorprende: la bóveda secreta de Prince

Prince dejó la tierra pero también un importante legado musical. El cantante publicó 39 discos y tuvo una carrera excepcional.

Si bien cuando murió sus fanáticos sabían que seguirían escuchando sus grandes éxitos, estos no esperaban conocer material completamente nuevo del músico.

Es por esto que, cuando se supo que el artista tenía aproximadamente 8 mil canciones guardadas en una bóveda de su mansión de Paisley Park, el mundo entero se sorprendió.

Ahora, un nuevo disco del “genio de Minneapolis” sacudió a la industria y revivió el espíritu del icónico cantante.

El álbum

“Welcome 2 America” se grabó en 2010, pero Prince nunca lo publicó.

Welcome 2 America

El álbum está compuesto por 12 canciones que presentan temas como la violencia, la discriminación y el avance de la tecnología.

“Welcome 2 America”, “Running Game”, “Born 2 Die”, “1000 Light Years From Here”, “Hot Summer”, “Stand Up And B Strong”, “Check The Record”, “Same Page, Different Book”, “When She Comes”, “1010 (Rin Tin Tin)”, “Yes” y “One Day We Will All B Free”, son los sencillos del disco.

Si bien se generó un debate en torno a si se debían publicar las canciones ahora que Prince no está, quienes estuvieron al lado del artista no lo dudaron.

Por su parte, Shelby J, quien trabajó con el cantante durante varios años y aparece en el álbum, aseguró:

Por su parte, Shelby J, quien trabajó con el cantante durante varios años y aparece en el álbum, aseguró:

Yo sé cuánto trabajo y dedicación le puso a esto. Sé que definitivamente él no pondría tanto esfuerzo en algo para que nunca vea la luz del día

El lanzamiento inesperado emocionó al público y demostró que Prince sigue siendo una figura central en la industria.