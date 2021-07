Billie Eilish y un nuevo disco: ¿cómo llegó hasta acá?

Sus inicios

Billie Eilish nació en una familia amante del arte. Su madre es la actriz Maggie Baird y su padre es Patrick O'Connell, músico y guionista.

Claro que su contexto impulsó a la joven a entrar en el mundo de la música. A los 11 años, Eilish componía sus canciones y, poco a poco, se convertía en una artista.

En 2015, Billie le puso la voz a “Ocean Eyes”, una canción escrita por su hermano Finneas O'Connell que marcó un antes y un después en su vida.

En 2016, la canción fue furor entre el público internacional. Esta logró más de dos millones de reproducciones en la plataforma de Spotify durante el primer año.

Con tan solo 15 años, Billie Eilish firmó con Interscope Records y se lanzó al estrellato.

En 2018, la Recording Industry Association of America (RIAA) le otorgó un Disco de Platino por haber vendido un millón de copias.

Durante 2017, Eilish lanzó temas como “Bellyache”, “Bored”, que fue la canción que sonó en la serie de Netflix “13 Reasons Why”, “Watch”, entre otros.

Billie Eilish - Bored

Su primer EP “Don't Smile at Me” fue todo un éxito.

Con el tiempo, Billie Eilish se hizo famosa en la industria. La joven realizó conciertos y colaboraciones con artistas como Vince Staples y Khalid.

En la cima

Entre 2018 y 2019, Billie Eilish lanzó canciones como “You Should See Me in a Crown” y “Bury a Friend” que formaron parte de su tan esperado primer disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

Este álbum no solo mostró el talento vocal de la cantante, sino que también la expuso desde lo más profundo ya que todas las canciones fueron escritas por ella.

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? hizo que Billie Eilish se convirtiera en la primera artista mujer nacida en la década del 2000 en tener un álbum número uno en los Estados Unidos y en la más joven en lograr lo mismo pero en Reino Unido.

Con el disco, vinieron eventos y reconocimientos de todo tipo que llevaron a Eilish hacia lo más alto.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FBtdug5tFl2E%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABABMHajpuAD5tXzAzdd9WfYSbuRfOMFfOfZCYo2G9lYyAgNtjgnnV7N7ZAb766iXjjysutlkf6gk3MU2d6pi2vZAqkzmp7uZCGJbZCAxcugc3zEAK31CLbvDJGCZA4LanR1pZCZAFeCq4U63gq8D0xQUd9SaWskNXZAwZDZD View this post on Instagram A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish)

La cantante anunció su gira When We All Fall Asleep World Tour, se presentó en importantes escenarios como el del Festival de Música y Artes de Coachella Valley, ganó cinco premios en los Grammy 2020 y logró muchos otros reconocimientos.

Si bien la pandemia puso en pausa a toda la industria, Eilish continuó con su actividad. Aunque la gira tuvo que ser reprogramada por la pandemia, la artista siguió haciendo música y publicó canciones como “My Future” y “Therefore I Am”.

Así, con una gran cantidad de reconocimientos y de fanáticos en todo el mundo, Billie Eilish se convirtió en uno de los íconos más jóvenes de la historia del pop.

El nuevo disco

Ahora, este viernes 30 de julio de 2021, la artista lanzó Happier Than Ever.

“Getting Older”, “I Didn't Change My Number”, “Billie Bossa Nova”, “My Future”, “Oxytocin”, “Goldwing”, “Lost Cause”, “Halley's Comet”, “Not My Responsibility”, “Overheated”, “Everybody Dies”, “Your Power”, “NDA”, “Therefore I Am”, “Happier Than Ever”, “Male Fantasy”, son los sencillos que conforman el álbum.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCR7-5yRLNqH%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABABMHajpuAD5tXzAzdd9WfYSbuRfOMFfOfZCYo2G9lYyAgNtjgnnV7N7ZAb766iXjjysutlkf6gk3MU2d6pi2vZAqkzmp7uZCGJbZCAxcugc3zEAK31CLbvDJGCZA4LanR1pZCZAFeCq4U63gq8D0xQUd9SaWskNXZAwZDZD View this post on Instagram A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish)

En este disco, la cantante expone sus emociones y sentimientos mientras vive una carrera que, sin duda, le cambió la vida.

Sus letras muestran que Eilish logró mucho más de lo que soñaba, pero que también tuvo que adaptarse a lo nuevo.

De esta forma, la joven expresa con claridad tanto las ventajas como las dificultades que traen el éxito y la fama.